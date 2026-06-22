ఒకవైపు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తీవ్ర రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. మరోవైపు ఇరాన్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే చేస్తున్న హెచ్చరికలు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అమెరికా గడ్డపై అడుగుపెట్టడమే సవాల్గా మారిన ఇరాన్ ఫుట్బాల్ జట్టు.. ఇప్పుడు వరల్డ్కప్లో అజేయంగా నిలిచి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మైదానంలో ఇరాన్ పోరాటం ఎంత చర్చనీయాంశమవుతుందో.. సోషల్ మీడియాలో ట్రంప్పై వస్తున్న మీమ్స్ కూడా అంతే వైరల్గా మారుతున్నాయి.
2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్లో ఇరాన్ జట్టు కేవలం ఆటతోనే కాదు.. తమ పట్టుదల, సహనంతో కూడా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. గ్రూప్-జీలో తొలి మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్తో 2-2తో డ్రా చేసిన ఇరాన్.. తాజాగా బెల్జియంతో జరిగిన మ్యాచ్లో 0-0తో సమం చేసి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓటమి లేకుండా నిలిచింది.
అయితే ఈ ఫలితాల కంటే ఎక్కువగా చర్చకు కారణమైనది ఇరాన్ జట్టు ఎదుర్కొన్న అసాధారణ పరిస్థితులే. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, భద్రతా పరిమితుల కారణంగా జట్టుకు అమెరికాలో పూర్తిస్థాయిలో బస చేసే అవకాశం లేకపోయింది. దీంతో ఇరాన్ జట్టు మెక్సికోలోనే క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసుకుని, ప్రతి మ్యాచ్ కోసం సరిహద్దు దాటి అమెరికాకు ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. అయితే..
కఠిన భద్రతా తనిఖీలు, ప్రయాణ ఇబ్బందులు, యుద్ధ ఉద్రిక్తతల మధ్య కూడా ఆటగాళ్లు అసాధారణ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నారు. అందుకే బెల్జియంతో మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత లాస్ ఏంజెలెస్ స్టేడియం లాకర్రూమ్లో ఆటగాళ్లు వదిలి వెళ్లిన ఓ భావోద్వేగ లేఖ వైరల్గా మారింది. “మేం గౌరవంగా బయలుదేరుతున్నాం” అంటూ అందులో పేర్కొన్న సందేశం అభిమానులను కదిలించింది.
ఇరాన్ ప్రధాన కోచ్ అమీర్ ఘాలెనోయీ కూడా జట్టు పరిస్థితిని వివరించారు. “గత ఆరు నెలలు యుద్ధ వాతావరణంలో గడిచాయి. దేశీయ లీగ్ సక్రమంగా జరగలేదు. అనేక జట్లు మాతో స్నేహపూర్వక మ్యాచ్లు ఆడటానికి కూడా ముందుకు రాలేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచకప్కు వచ్చి రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోకుండా నిలవడం గొప్ప విజయమే” అని వ్యాఖ్యానించారు.
— BeeCeeForty5 🐐 (@BeeCeeForty5) June 21, 2026
ఇక సోషల్ మీడియాలో అయితే ఈ విజయానికి మరో కోణం జత అయ్యింది. అమెరికాతో రాజకీయ ఘర్షణలు కొనసాగుతున్న వేళ.. “అమెరికా గడ్డపై ఇరాన్ అజేయం”, “ట్రంప్కు నచ్చని రికార్డు ఇదే”, “ఇరాన్ అమెరికా నేలపై ఓటమి తెలియని జట్టు”, ‘‘ఆయనకు ఈ వార్త నచ్చదేమో’’ అంటూ నెటిజన్లు మీమ్స్తో హల్చల్ చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం రెండు మ్యాచ్ల్లో రెండు పాయింట్లతో ఉన్న ఇరాన్.. నాకౌట్ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. తదుపరి మ్యాచ్ల్లో ఏమవుతుందో పక్కనపెడితే.. అన్ని అవరోధాల మధ్య అమెరికా గడ్డపై అజేయంగా నిలవడం ద్వారా ఈ ప్రపంచకప్లో ఇరాన్ ఇప్పటికే ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
donald trump writing a felony against iran pic.twitter.com/yyvpw9UjBy
— 𝖔𝖗𝖊. (@oretrafford) June 21, 2026
Iran just made the host country's soil their personal playground lmaoo this is too funny 😭 pic.twitter.com/jtSmaFGtJR
— ColdRevs 🏎️ (@ColdRevs) June 21, 2026
రాజకీయంగా ఒత్తిళ్లు, భద్రతా సవాళ్లు, ప్రయాణ కష్టాలు.. అన్నింటినీ అధిగమించి ఇరాన్ జట్టు వరల్డ్కప్లో నిలబడిన తీరు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. మైదానంలో సాధించిన ఈ ‘అజేయ’ ప్రయాణం.. ట్రంప్ను టార్గెట్ చేసిన సోషల్ మీడియా సెటైర్లకు కూడా కారణమవుతోంది. ఇరాన్ తదుపరి మ్యాచ్లో ఏమి చేస్తుందన్నదానికంటే.. ఇక్కడివరకు ఎలా వచ్చిందన్నదే ఇప్పుడు పెద్ద కథగా మారింది.