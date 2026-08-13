ట్రంప్ దిగిపోయేదాకా యుద్ధమే.. ఇరాన్ IRGC సంచలన వార్నింగ్!

టెహ్రాన్: అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న సంక్షోభం డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవిలో ఉన్నంత కాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) సీనియర్ సలహాదారు వ్యాఖ్యానించారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన, సైనికపరమైన ప్రతిష్టంభన ఇప్పట్లో ముగిసేలా లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ పరిపాలన అనుసరిస్తున్న తీవ్రమైన ఒత్తిడి వ్యూహాలు, ఆంక్షలు, సైనిక బెదిరింపులకు ఇరాన్ లొంగే ప్రసక్తే లేదని పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ అధికారంలో కొనసాగినంత కాలం వాషింగ్టన్-టెహ్రాన్ మధ్య సయోధ్య కుదిరే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని, ఈ ఘర్షణ వాతావరణాన్ని దీర్ఘకాలం ఎదుర్కొనేందుకు ఇరాన్ సన్నద్ధంగా ఉందని ఆయన వెల్లడించారు.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, క్షిపణి పరీక్షలు, పశ్చిమాసియాలో ప్రాక్సీ గ్రూపుల కార్యకలాపాలపై అమెరికా గట్టి నిఘా ఉంచడంతో పాటు తీవ్ర ఆంక్షలు అమలు చేస్తోంది. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ తన సైనిక బలాన్ని, డ్రోన్, క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ అమెరికా స్థావరాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇరు దేశాల మధ్య చిన్నపాటి ఘర్షణ కూడా పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి దారితీసే ముప్పు ఉందని భద్రతా నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
చర్చలకు సిద్ధంగా లేని వాతావరణం
అమెరికా బెదిరింపుల కింద ఎలాంటి చర్చలు సాధ్యం కావని, తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటామని ఇరాన్ వర్గాలు పునరుద్ఘాటించాయి. ట్రంప్ పదవీకాలం ముగిసేంత వరకు ఈ ప్రతిష్టంభన ఇలాగే కొనసాగవచ్చని ఐఆర్జీసీ వర్గాలు స్పష్టం చేయడం అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.