ఐరోపా దేశాలను తీవ్ర వేడిగాలులు వణికిస్తున్న వేళ ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రెడ్ హీట్వేవ్ అలర్ట్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యే మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్, బహిరంగ సంగీత కార్యక్రమాల్లో మద్యం విక్రయాలు, వినియోగంపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది.
ప్రతి ఏడాది జూన్లో నిర్వహించే ప్రముఖ సంగీత వేడుక ‘ఫేట్ డే లా మ్యూజిక్’ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వీధుల్లో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సంగీత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అయితే ఈసారి ఉష్ణోగ్రతలు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకోవడంతో అధికారులు ప్రత్యేక ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. వాతావరణ శాఖ ప్రకారం ఫ్రాన్స్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 38 నుంచి 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతల సమయంలో మద్యం సేవించడం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం వేగంగా తగ్గిపోవడంతో డీహైడ్రేషన్, హీట్ స్ట్రోక్, గుండె సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక పరిపాలన అధికారులు మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ నిర్వాహకులకు ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. మద్యం విక్రయాలను నిలిపివేయడంతో పాటు, తాగునీటి సరఫరా కేంద్రాలు పెంచడం, నీడ కల్పించే ఏర్పాట్లు చేయడం, అత్యవసర వైద్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచడం వంటి చర్యలు చేపట్టారు. కాగా, ఇటీవల సంవత్సరాల్లో ఐరోపాలో వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో తీవ్ర వేడిగాలుల ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి.
2003లో ఫ్రాన్స్లో సంభవించిన ఘోర హీట్వేవ్లో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వేడిగాలుల హెచ్చరికలను అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటోంది. అయితే, అధికారుల నిర్ణయంపై కొందరు నిర్వాహకులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ప్రజల ప్రాణ భద్రతే ముఖ్యమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. వేడిగాలుల తీవ్రత తగ్గే వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరం లేకపోతే మధ్యాహ్న వేళల్లో బయటకు రావద్దని ప్రజలకు సూచించింది.