 డెమోక్రాట్ల విజయంతో భారత్‌కు ఒరిగేదేమిటి? | Democrats Take Control Of US Congress What It Means For India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డెమోక్రాట్ల విజయంతో భారత్‌కు ఒరిగేదేమిటి?

Nov 4 2026 12:33 PM | Updated on Nov 4 2026 1:10 PM

Democrats Take Control Of US Congress What It Means For India

న్యూఢిల్లీ: అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు ఘన విజయం సాధించారు. సెనేట్‌లో ఐదు స్థానాలు గెలుచుకోవడంతోపాటు, ప్రతినిధుల సభలోనూ అరడజనుకు పైగా స్థానాలను కైవసం చేసుకుని కాంగ్రెస్‌లోని ఉభయ సభలపై ఆధిపత్యం సంపాదించారు. ఈ ఫలితాలు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాలనకు ప్రజల నుంచి ఎదురైన వ్యతిరేకతకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తున్నాయి. పెరిగిన నిత్యావసర ధరలు, దిగుమతి సుంకాలు, ఇరాన్‌తో యుద్ధం కారణంగా ఇంధన ధరలు పెరగడం రిపబ్లికన్ల ఓటమికి ప్రధాన కారణాలుగా విశ్లేషిస్తున్నారు.

భారత్‌పై ఏ మేరకు ప్రభావం?
కాంగ్రెస్‌లోని రెండు సభలపై డెమోక్రాట్లకు పట్టు రావడంతో చట్టాల రూపకల్పన, ప్రభుత్వ నిధుల కేటాయింపు, అధ్యక్షుడి నిర్ణయాలపై విచారణలు, పర్యవేక్షణలో వారి పాత్ర పెరగనుంది. అయితే అమెరికా విదేశాంగ విధానంపై కాంగ్రెస్‌కు నేరుగా పూర్తి అధికారం ఉండదు. అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌కు వీటో సహా అనేక కార్యనిర్వాహక అధికారాలు కొనసాగుతాయి. అయినప్పటికీ అమెరికాతో వాణిజ్యం, అక్కడ పనిచేస్తున్న భారతీయ నిపుణులు, రక్షణ సహకారం వంటి అంశాలపై ఈ ఫలితాల ప్రభావం ఉండవచ్చు.

వాణిజ్య సుంకాలపై చర్చలు
అమెరికా.. భారత వస్తువులకు ప్రధాన మార్కెట్. దీంతో అక్కడి దిగుమతి సుంకాల్లో మార్పులు భారత ఎగుమతిదారులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. ఫిబ్రవరిలో భారత్, అమెరికా మధ్య తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక రూపురేఖలు వెల్లడయ్యాయి. దీని ప్రకారం భారత ఉత్పత్తులపై 18 శాతం పరస్పర సుంకం విధించనున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. అయితే ప్రపంచ దేశాలపై అత్యవసర అధికారాలను ఉపయోగించి ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడంతో ప్రాథమిక సుంకం 10 శాతానికి తగ్గింది. భారత్-అమెరికా పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య ఒప్పందం మాత్రం ఇంకా ఖరారు కాలేదు.

హెచ్-1బీ వీసాదారులకు ఊరట లభిస్తుందా?
అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారత నిపుణులపై కూడా ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా హెచ్-1బీ వీసాదారులకు సంబంధించి భవిష్యత్తులో వలస విధానాలపై కాంగ్రెస్‌లో చర్చలు, పర్యవేక్షణ పెరగవచ్చు. రిపబ్లికన్లు ప్రతిపాదించిన కొన్ని వలస విధానాలకు డెమోక్రాట్ల ఆధిపత్యం అడ్డంకిగా మారవచ్చు. అయితే దీనివల్ల తక్షణమే వీసా నిబంధనలు మారిపోతాయని చెప్పలేం. కొత్త హెచ్-1బీ దరఖాస్తులపై లక్ష డాలర్ల ఫీజు విధిస్తూ ట్రంప్ గత సెప్టెంబర్‌లో ప్రకటించిన నిర్ణయం కూడా ఆటోమేటిక్‌గా రద్దు కాదు.

భారత్-అమెరికా సంబంధాల్లో  మార్పులు?
కాంగ్రెస్‌లో డెమోక్రాట్ల బలం పెరగడంతో భారత్‌కు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చలు, నిర్ణయాల పరిశీలనకు మరింత ప్రాధాన్యం లభించవచ్చు. ముఖ్యంగా వాణిజ్యం, రక్షణ సహకారం, వలస విధానాలపై చట్టసభల్లో చర్చలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే విదేశాంగ విధానంలో ట్రంప్ అధికారాలు కొనసాగుతాయి. అధ్యక్షుడి వీటో, సెనేట్‌లో ఫిలిబస్టర్ వంటి నిబంధనలు డెమోక్రాట్ల నిర్ణయాలకు పరిమితులు విధించవచ్చు. అందువల్ల ఈ ఎన్నికలతో భారత్-అమెరికా సంబంధాల్లో తక్షణ మార్పులు వస్తాయని భావించలేం.

ఇదీ చదవండి: అమెరికా తొలి ముస్లిం సెనేటర్ సయీద్‌.. కర్ణాటకతో అనుబంధమిదే..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చూపులతోనే కట్టిపడేస్తున్న కరీనా కపూర్‌..
photo 2

నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ దీపావళి పార్టీ... మెరిసిన బాలీవుడ్‌ తారలు (ఫోటోలు)
photo 3

ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు)
photo 5

తెలంగాణ : సిరిసిల్ల జిల్లాలో జానపదాల సింగిడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Reliance Shares Rally 9.5% After Q2 Results 1
Video_icon

Q2 ఫలితాలతో దూసుకెళ్లిన రిలయన్స్ షేర్లు
Police Constable Sells Seized Bikes for Goa Trips & Betting 2
Video_icon

ఖాకీ డ్రెస్ లో కేటుగాడు.. బైకులు అమ్మి ఎం చేస్తున్నాడో చూడండి
YS Jagan Phone Call To Rapthadu Incident Victim Lakshmi 3
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన మరో విద్యార్థిని పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్..
Pulivendula Voters Serious Comments On TDP Leaders 4
Video_icon

పులివెందులలో ఓటర్ల ఆగ్రహం.. మా ఓటు మాకే లేదా?
Supreme Court on Chandrababu comments Hearing today 5
Video_icon

నిరసనలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 