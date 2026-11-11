భారీ కొండచిలువపై జారుడు బండ ఆట, వైరల్‌ వీడియో

పిల్లలు 20 అడుగుల భారీ కొండచిలువ (Python)పై జారుడు బండ ఆడుకుంటున్న వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ వింత ఘటన ఇండోనేషియాకి చెందినదిగా భావిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రకారం సజీవంగా ఉన్న ఒక పెద్ద కొండచిలువపైకి ఎక్కి దానిపై నుంచి జారుతూ ఆడుకుంటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది.
అంతేకాదు పిల్లలు అంత ప్రమాదకరమైన జీవితో ఆడుకుంటున్నా, అక్కడ ఉన్న పెద్దలు వారిని వారించకపోగా తమ స్మార్ట్ఫోన్లలో వీడియోలు తీస్తూ శాంతంగా చూస్తుండిపోవడం కొంతమంది బనెటిజనులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
నెటిజన్ల స్పందన
అయితే ఇండోనేషియాలో అవి చాలా చౌకగా దొరుకుతాయనీ, వాటి లివర్ నూనె కోసం వేటాడతారని కొంతమంది నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానించారు. 90వ దశకంలో 5 అడుగుల పిల్ల పాము ధర సుమారు 5 డాలర్లు అని కూడా చెప్పారు. వీటిని రెటిక్యులేటెడ్ కొండచిలువ (Reticulated Python) అంటారట. ఇవి విషపూరితమైనవి కావు, కానీ ఇవి తమ బలమైన కండరాల శక్తితో ఎరను చుట్టి నలిపి మింగేయగలవు. కానీ అడవిలో ఉండేవి చాలా దూకుడుగా ఉంటాయి మరియు బెదిరిస్తే వెంటనే కాటు వేస్తాయి.ఈ వీడియో దాదాపు 1,60,000 కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి.
😱 Kids turn a giant python into a playground slide In Indonesia, children turned an enormous snake into their own amusement park ride — sliding down its body, sitting on top of it, and running around it. All while adults calmly stood nearby, filming with their phones. Judging by the footage, it's a reticulated python — one of the largest and most dangerous snakes in the world. It's not venomous, but it can constrict and even swallow an adult human. The scariest part of this video isn't even the giant snake — it's that nobody around seems remotely concerned.
— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
ఇదీ చదవండి: 10 ఏళ్లలో అద్భుతం : క్యాన్సర్, అల్జీమర్స్ ఇక చరిత్రే!
పిల్లలు ఇళ్లల్లో ఫోన్లకు అతుక్కుపోకుండా బయట ఆడుకుంటున్నారని ఒకరంటే, ఇండోనేషియాలో ఇవి సాధారణం, క్రమం తప్పకుండా మానవ స్పర్శకు అలవాటు పడినవి లేదా ఆహారం తిన్న తర్వాత ఉండే పాములు చాలా శాంతంగా ఉంటాయని మరికొందరు పేర్కొన్నారు.
వన్యప్రాణి ప్రేమికుల ఆందోళన: సాధారణ ప్రజలు దీనిని సరదాగా తీసుకున్నప్పటికీ, వన్యప్రాణి నిపుణులు మాత్రం దీనిని తీవ్రంగా ఖండించారు. క్రూరమైన, ఎలాంటి శిక్షణ లేని వన్యప్రాణులతో పిల్లలు ఇలా ఆటలాడుకోవడం ప్రాణాలకే ప్రమాదమని హెచ్చరించారు.
ఇదీ చదవండి: కష్టాలు, కన్నీళ్లే ఇన్నాళ్లు : చివరికి శ్రుతి జీవితంలో కొత్త వెలుగులు