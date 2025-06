Arya Rajendran: మమ్దానీ మెచ్చిన మన మేయర్‌

జోహ్రాన్‌ మమ్దానీ.. ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారిన భారత సంతతి వ్యక్తి. న్యూయార్క్‌ నగర మేయర్‌ పదవి రేసులో అభ్యర్థిగా నిలబడిన ఈ 33 ఏళ్ల యువ నాయకుడి ప్రచార శైలి, ఎన్నికల హామీల గురించే అక్కడి జనం చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్‌కు చెందిన ఓ యువ నేత గురించి ఆయన చేసిన ఓ పోస్ట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతోంది.

ఆర్య రాజేంద్రన్.. ఈ పేరు గుర్తుందా?. కేవలం 21 ఏళ్ల వయసులో తిరువనంతపురం మేయర్‌ పదవి చేపట్టారు. తద్వారా దేశంలోనే అత్యంత చిన్నవయసులో మేయర్‌గా ఎన్నికైన ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే ఆ టైంలో తన సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలో మమ్దానీ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడం ఇప్పుడు హైలైట్‌ అవుతోంది.

న్యూయార్క్‌కు ఎలాంటి మేయర్‌ అవసరం?.. రాజేంద్రన్‌ లాంటి నేత అవసరం అంటూ పోస్ట్ చేశారాయన. డెమొక్రటిక్‌ పార్టీ తరఫున మేయర్‌ అభ్యర్థిగా మమ్దానీ ఎన్నికైన తరుణంలో ఆ పోస్ట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతోంది.

them: so what kind of mayor does nyc need right now?



me: https://t.co/XEuvK6VvOc

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 27, 2020