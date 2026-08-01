 మటన్‌ నల్లీ వివాదంలో నలిగిన పెళ్లి! | Weird Reasons Why Weddings Were Cancelled In India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మటన్‌ నల్లీ వివాదంలో నలిగిన పెళ్లి!

Aug 1 2026 8:54 AM | Updated on Aug 1 2026 8:54 AM

Weird Reasons Why Weddings Were Cancelled In India

‘పెళ్లి బాజాలు మోగాయి.. తలంబ్రాలు పడాల్సిందే.. కానీ, ఇంతలోనే పన్నీర్‌ ముక్క ప్లేట్‌లో పడలేదు! మటన్‌ నల్లీ కనబడలేదు! ఇంకేముంది.. అప్పటి వరకు సందడిగా కనిపించిన వివాహ వేదిక.. ఒక్కసారిగా రణరంగంగా మారిపోయింది. ఫైనల్‌గా పెళ్లి క్యాన్సిల్‌. ఒక్కటి కావాల్సిన జంట చెరోదారిన వెనుదిరిగింది. వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఇదే నిజం. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి అనూహ్యమైన విచిత్రాలు, ఊహించని వివాదాలు తరచుగా ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సోషల్‌ మీడియాలో మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి కొన్ని సంఘటనలు..

మటన్‌ నల్లీ వివాదం.. 
తెలంగాణలో జరిగిన ఈ సంఘటనలో వధువు తరఫు వారు ఏర్పాటు చేసిన నాన్‌ వెజ్‌ మెనూలో మటన్‌ బోన్‌ మ్యారో లేకపోవడమే గొడవకు ప్రధాన కారణం. దీనిని తమకు అవమానంగా భావించిన వరుడు కుటుంబ సభ్యులు వివాహాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు అనూహ్యమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. దీంతో జీవితాంతం ఒక్కటిగా ఉండాల్సిన బంధం పెళ్లిపీటల దగ్గరే తెగిపోయింది.

మటర్‌ పన్నీర్‌లో ‘పన్నీర్‌’ ఏది?
సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన ఈ సంఘటనలో మటర్‌ పన్నీర్‌ కూర ఘర్షణకు దారితీసింది. అతిథులు ఎంతో ఇష్టంగా తినే పన్నీర్‌ డిష్‌లో అసలు పన్నీర్‌ ముక్కలే కనిపించకపోవడంతో వివాదం మొదలైంది. వధువు, వరుడి తరఫు బంధువుల మధ్య చిన్నగా ప్రారంభమైన మాటల యుద్ధం కాస్తా .. దాడిచేసుకునే వరకు వెళ్లి పెళ్లి ఆగిపోయింది.

స్నేహితుల మాటతో పెళ్లి క్యాన్సిల్‌
స్నేహితుల సలహాతో వధువు తన వివాహాన్ని రద్దు చేసుకున్న విచిత్ర సంఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. 20 ఏళ్ల యువతికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు 30 ఏళ్ల మేనబావతో వివాహం నిశ్చయించారు. అయితే తన స్నేహితులతో చర్చించిన అనంతరం, ఈ సంబంధం సరికాదని భావించిన వధువు పెళ్లిని రద్దు చేసుకుంది.

డబ్బులు లెక్కించలేదని!
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఫరూఖాబాద్‌ జిల్లాలో డబ్బులు లెక్కపెట్టలేని వరుడిని చూసి వధువు పెళ్లిని రద్దు చేసుకుంది. వివాహ తంతు జరుగుతుండగా వరుడి ప్రవర్తనపై పూజారికి అనుమానం వచ్చి వధువు కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చాడు. సందేహంతో వరుడికి కొన్ని కరెన్సీ నోట్లు ఇచ్చి లెక్కపెట్టమనగా, అతడు లెక్కపెట్టలేక నిలబడిపోయాడు. దీంతో వరుడి మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదనే నిజాన్ని అతని కుటుంబం దాచిపెట్టిందని గ్రహించి వధువు వివాహాన్ని రద్దు చేసుకుని పెళ్లిపీటల నుంచే వెళ్లిపోయింది.

డ్యాన్స్‌ వద్దనడంతో..
పెళ్లి ఊరేగింపులో వధువు డ్యాన్స్‌ చేయడాన్ని వరుడు నిరాకరించాడని.. పెళ్లిని రద్దు చేశాడు వధువు తండ్రి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మార్కాపురంలో చోటుచేసుకున్న ఈ సంఘటనలో చిన్న విషయంలో మొదలైన వివాదం పెళ్లి ఆగిపోయేలా చేసింది. పెళ్లి వేడుకలో భాగంగా ఇరువైపుల కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు డ్యాన్స్‌లు చేస్తుండగా.. వధువరులిద్దరినీ డ్యాన్స్‌ చేయాల్సిందిగా వారి స్నేహితులు కోరారు. దీనికి వరుడు నిరాకరించడంతో పాటు వధువు డ్యాన్స్‌ చేయడాన్ని కూడా వరుడు నిరాకరించాడు. దీంతో వధువు తండ్రి పెళ్లిని రద్దు చేశాడు. విందులో వంటకాల పట్ల వచ్చిన చిన్నపాటి అసంతృప్తులు హాస్యంగా అనిపించినప్పటికీ, పెళ్లి సంబంధాల్లో పారదర్శకత లోపించడం, నిజాలు దాచడం వంటి విషయాలు పీటల మీద పెళ్లిళ్లు ఆగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎయిర్‌పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)
photo 4

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)
photo 5

భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Biggest Conspiracy Exposed 1
Video_icon

జగన్ కట్టిన ఇళ్లకు చంద్రబాబు పేరు.. సొమ్మొకరిది.. సోకొకడిది..!
KSR Comment On Bonda Uma Serious On Chandrababu 2
Video_icon

నన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు.. బాబుపై బోండా ఫైర్..
Sai Krishna Case Creation In Krishnalanka PS 3
Video_icon

కృష్ణలంక PSలో సీన్ రీక్రియేషన్
Chandra Sekhar Comments On Chandrababu Bhogapuram Airport Credit Theft 4
Video_icon

ప్రాజెక్ట్ కు టెంకాయ కొడితే చాలు.. కట్టింది నేనేనని బాబు క్రెడిట్ కొట్టేస్తారు
Spider Man Brand New Day Box Ooffice Collections 5
Video_icon

ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ 1000 కోట్లు

Advertisement
 