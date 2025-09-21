 యాక్షన్‌ సినిమాని తలపించే యాక్సిడెంట్‌..! వెంట్రుకవాసిలో తప్పిన ప్రమాదం | Man Escapes Near-Death as Car Flips at Nebraska Gas Station | Sakshi
యాక్షన్‌ సినిమాని తలపించే యాక్సిడెంట్‌..! వెంట్రుకవాసిలో తప్పిన ప్రమాదం

Sep 21 2025 11:12 AM | Updated on Sep 21 2025 11:25 AM

Viral Video: Narrowly Escapes Flipping Car In Nebraska Goes Viral

కార్లుపైకి లేచి దొర్లుకుంటూ వచ్చే భయానక ప్రమాదాలు సినిమాల్లోనే చూస్తుంటాం. హాలీవుడ్‌ రేంజ్‌ యాక్షన్‌ సినిమాలైతే ఏ రైంజ్‌లో కార్లు పైకి లెగుస్తాయో తెలిసిందే. అచ్చం అలాంటి భయానక ప్రమాదం మన కళ్లముందు జరిగి..పొరపాటు ఆ ఘటనలో చిక్కుకుంటే అమ్మో..! ఏ జరుగుతుందో అన్నది ఊహకే అందనిది. అలాంటి యాక్సిడెంట్‌ బారినేపడి జస్ట్‌ రెప్పపాటులో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. చెప్పాలంటే చావు అంచులదాక వెళ్లొచ్చాడని చెప్పొచ్చు. 

ఈ ఘటన అమెరికాలోని నెబ్రాస్కా గ్యాస్ స్టేషన్‌లో చోటు చేసుకుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో జాన్సన్ అనే వ్యక్తి బ్రాడీ గేటు వద్ద తన ట్రక్కును పార్కింగ్‌ చేసి, విండోని క్లీన్‌ చేసుకుంటున్నాడు. ఇంతలో ఒక కారు పల్టీలు కొడుతూ అతడివైపుకి దూసుకువస్తుంది. రెప్పపాటులో స్పందించి తప్పించుకున్నాడు లేదంటే ఆ కారుకింద నుజ్జు నుజ్జు అయ్యి ఉండేవాడు. 

మృత్యువుని చాలా దగ్గర నుంచి చూశాడు. ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేసిన జాన్సన్‌ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు గాల్లో కలసిపోయావు. అంతటి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ వ్యక్తి ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుని ఆ కారులోని డ్రైవర్‌  ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడని కనుక్కోవడానికి వెళ్లడం విశేషం. మితిమీరిన వేగంతో వచ్చిన డ్రైవర్‌ని తప్పుపట్టక, అతడి బాగోగులు గురించి ఆలోచించి.. తన విశాల హృదయాన్ని చాటుకున్నాడు జాన్సన్‌. 

ఈ వీడియోని చూసిన నెటజన్లు కూడా సదరు కారు డ్రైవర్‌పై విమర్శలు ఎత్తడమే గాక, త్రుటిలో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ వ్యక్తిని ఉద్దేశిస్తూ..బ్రో నువ్వు మాములు లక్కీవి కాదు అంటూ పొగడ్తల జల్లు కురిపించారు.

 

(చదవండి: ప్రకృతి సోయగం..! ఆహ్లాదం, ఆనందం..)

 

