 సానుకూల శక్తికి విపరీత కరణి ఆసనం.. | Viparita Karani Asana For Positive Energy | Sakshi
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సానుకూల శక్తికి విపరీత కరణి ఆసనం..

Jun 27 2026 8:55 AM | Updated on Jun 27 2026 8:55 AM

Viparita Karani Asana For Positive Energy

యోగా

విపరీత కరణి ఆసనం ఒక సరళమైన కానీ అత్యంత ప్రభావవంత మైన ఆసనం. రోజుకు కేవలం 10–15 నిమిషాలు ఈ ఆసనం సాధన చేస్తే శరీరానికి విశ్రాంతి, మనసుకు ప్రశాంతత, జీవితానికి సానుకూల శక్తి లభిస్తాయి. విపరీత కరణి అనే సంస్కృత పదంలో ‘విపరీత’ అంటే తలకిందులైన లేదా వ్యతిరేకమైన, ‘కరణి’ అంటే చర్య లేదా స్థితి. ఈ ఆసనంలో శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా ఉంచి, కాళ్లను గోడకు ఆనించి పైకి ఎత్తుతారు. ఇది శరీరానికి, మనసుకు ప్రశాంతతను అందించే యోగాసనం.

ప్రయోజనాలు...

  • ఒత్తిడి, ఆందోళన, టెన్షన్‌ ను తగ్గించి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.

  • కాళ్లలో నిలిచిన రక్తం గుండె వైపు సులభంగా ప్రవహించడానికి సహాయపడుతుంది.

  • ఎక్కువసేపు నిలబడే వారు, నడిచే వారికి కాళ్ల నొప్పి, వాపు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

  • నిద్రలేమి సమస్యలను తగ్గించి ప్రశాంతమైన నిద్రకు తోడ్పడుతుంది.

  • పెల్విక్‌ ప్రాంతంలో రక్తప్రసరణ మెరుగుపడటానికి సహాయపడుతుంది. హార్మోన్ల సమతుల్యతకు పరోక్షంగా ఉపయోగపడవచ్చు.

  • పారాసింపథెటిక్‌ నర్వస్‌ సిస్టమ్‌ను ఉత్తేజపరిచి శరీరాన్ని రిలాక్స్‌ చేస్తుంది.

  • అలసటను తగ్గించి శరీరానికి తాజాదనాన్ని అందిస్తుంది. థైరాయిడ్‌ సమస్యలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.

జాగ్రత్తలు....

  • తీవ్రమైన మెడ, వెన్నెముక గాయాలు ఉన్నవారు, అధిక రక్తపోటు లేదా గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు యోగా నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చేయాలి.

  • ఆసనం చేస్తూ ఎటువంటి ఒత్తిడి లేదా నొప్పి కలిగితే వెంటనే ఆపాలి.

  • భోజనం చేసిన వెంటనే చేయకూడదు. కనీసం 2–3 గంటల విరామం ఉండాలి.
    - అనిత పాతర్ల, యోగా ట్రైనర్‌

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