 ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ది ఫ్యాషన్‌ | Shraddha Srinath Mesmerizing Saree Style | Sakshi
ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ది ఫ్యాషన్‌

Nov 9 2025 1:07 AM | Updated on Nov 9 2025 1:07 AM

Shraddha Srinath Mesmerizing Saree Style

ఔట్‌ఫిట్‌లో ఆత్మవిశ్వాసం, లుక్‌లో నేచురల్‌ ఎలిగెన్స్ చూపించే శ్రద్ధా శ్రీనాథ్, స్టయిల్‌ ఆమె వ్యక్తిత్వంలాగే క్లాసీ, బాలెన్స్డ్, రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉంటుంది. ఆ సీక్రెట్సే ఇప్పుడు మీకోసం!

చీర.. బ్రాండ్‌: అనిల్‌ హోసమాని ధర: రూ. 80,000
జ్యూలరీ బ్రాండ్‌:  బబుల్‌ లవ్‌ ధర: ఆభరణాల డిజైన్, నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఫ్యాషన్  అంటే ట్రెండ్స్‌ కంటే ముందు మనసుకు నచ్చే ఎక్స్‌ప్రెషన్ ! ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకున్నా, సౌకర్యంగా ఉండటం, నన్ను ప్రతిబింబించేలా ఉండటమే ముఖ్యం. ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌కి మినిమల్‌ జ్యువెలరీ జోడించడం, లేక మోడర్న్‌ వేర్‌కి ఎథ్నిక్‌ టచ్‌ ఇవ్వడం నాకు బాగా నచ్చుతుంది. – శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌. 
 

