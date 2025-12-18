 గోల్డెన్‌ లెహంగాలో 24 క్యారెట్ల బంగారంలా మెరిసిన శోభితా ధూళిపాళ..! | Sobhita Dhulipala dazzled in a golden lehenga saree | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sobhita Dhulipala: గోల్డెన్‌ లెహంగాలో 24 క్యారెట్ల బంగారంలా మెరిసిన శోభితా ధూళిపాళ..!

Dec 18 2025 11:53 AM | Updated on Dec 18 2025 11:53 AM

Sobhita Dhulipala dazzled in a golden lehenga saree

ముంబైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్‌ నటుడు నాగచైతన్య భార్య, అక్కినేని వారి కోడలు శోభిత ధూళలిపాళ బంగారు లుక్‌  అందర్నీ అబ్బురపిచింది. పెళ్లి దుస్తులను తలపించే ఆమె బంగారు రంగు లెహంగాలో  కొత్త పెళ్లికూతురిలా మెరిసిపోయారామె. ఆ చీర తగ్గట్టు ధరించిన రూబి నెక్లెస్‌ ఆమె లుక్‌ని మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేసింది. లెహంగా మెరిసే సీక్వెన్స్‌, పూసల అలంకరణ తోపాటు ఎంబ్రాయిడరీ, మెర్మెడ్‌ సిల్హౌట్‌లు లెహంగాకి గ్రాండ్‌ లుక్‌ని తెప్పించాయి. 

నేలను తాకేలా పొడవుగా ఉన్న ఈ లెహంగా రాయల్టీ లుక్‌కి దర్పణంలా నిలిచింది. ఆ లెహంగాకి మ్యాచింగ్‌ సీక్విన్డ్‌ టల్లే ఫ్యాబ్రిక్‌ బ్లౌజ్‌ లెహంగాను మరింత హైలెట్‌గా కనిపించేలా చేసింది. అలాగే దానికి సీత్రూ దుపట్టా, దానిచుట్టూ ఉన్న మిర్రర్‌  బోర్డర్‌తో కూడిన ఎంబాలిష్‌మెంట్‌ శోభితాను బంగారంలా మెరిసిపోయేలా చేసింది. పుత్తడి లెహంగా శోభిత ధగధగ మెరిపోతూ.. అందరి చూపులు ఆమె వైపుకే తిప్పుకునేలా చేసింది. 

ఇక్కడ శోభితా దరించిన ఆభరణాలు, జుమ్కీలు, స్టేట్‌మెంట్‌రింగులు, బ్యాంగిల్స్‌ తదితరాలన్ని శోభిత ఫ్యాషన్‌ స్టైల్‌ని హైలెట్‌ చేశాయి. మొత్తంగా ఆ కార్యక్రమంలో శోభితా లుక్‌ ఎవర్‌గ్రీన్‌గా నిలవడం విశేషం. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

 

(చదవండి: Meher Castelino: భారత్‌ తొలి మిస్‌ ఇండియా..!ఫ్యాషన్‌ జర్నలిజంకి ఐకాన్‌ కూడా..)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏఎన్నార్ కాలేజీకి నాగార్జున రూ.2 కోట్లు.. ఈవెంట్‌ ఫోటోలు
photo 2

ఫ్యామిలీతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న దిల్‌ రాజు (ఫోటోలు)
photo 3

'డేవిడ్‌ రెడ్డి'గా మంచు మనోజ్‌.. గ్లింప్స్‌ వేడుకలో యూనిట్‌ ( ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ రష్మిక.. గర్ల్స్ గ్యాంగ్‌తో శ్రీలంక ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Praises YS Jagan Ruling 1
Video_icon

జగన్ హయాంలోనే సంపద సృష్టి.. నిజం ఒప్పుకున్న బాబు
Hollywood Director James Cameron Avatar 3 2
Video_icon

ఎంత పనైంది..? అవతార్ 3కి బిగ్ షాక్..
TTD Vigilance Negligence In Security 3
Video_icon

తిరుమలలో రాజకీయ పోస్టర్ కలకలం
Watch Live One Crore Signatures Document Vehicles Rally 4
Video_icon

Watch Live: కోటి సంతకాల పత్రాలతో ర్యాలీగా బయల్దేరిన వాహనాలు
Ganja Batch Hulchul In Bonda Uma Constituency 5
Video_icon

బోండా ఉమా అండతో రెచ్చిపోయిన గంజాయి బ్యాచ్
Advertisement
 