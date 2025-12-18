 జగన్‌ అధ్యక్షతన వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక సమావేశం (ఫొటోలు) | YS Jagan Slams Chandrababu Naidu Over Medical College Privatization, YSRCP Key Pressmeet Photos Gallery Inside | Sakshi
జగన్‌ అధ్యక్షతన వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక సమావేశం (ఫొటోలు)

Dec 18 2025 1:31 PM | Updated on Dec 18 2025 1:34 PM

YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos1
వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన గురువారం(డిసెంబర్‌ 18, 2025) ఆ పార్టీ కీలక సమావేశం జరిగింది.

YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos2
మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం విజయవంతంగా పూర్తి కావడంపై వైఎస్‌ జగన్‌ ఈ సందర్భంగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos3
ఈ సందర్భంగా కార్యకర్త నుంచి కీలక నేత దాకా ఈ కార్యక్రమం కోసం చేసిన కృషిని ఆయన అభినందించారు.

YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos4
అదే సమయంలో చంద్రబాబు సర్కార్‌పైనా ఆయన ధ్వజమెత్తారు.

YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos5
ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కీలక నేతలు పాల్గొన్నారు.

YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos6
YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos7
YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos8
YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos9
YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos10
YS jagan Slams Chandrababu Over Medical College Privatization Photos11
# Tag
YS Jagan Mohan Reddy Chandrababu Naidu Medical College privatization Photos
