 పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు) | YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)

Nov 26 2025 12:09 PM | Updated on Nov 26 2025 12:42 PM

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos1
1/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos2
2/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos3
3/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos4
4/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos5
5/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos6
6/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos7
7/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos8
8/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos9
9/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos10
10/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos11
11/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos12
12/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos13
13/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos14
14/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos15
15/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos16
16/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos17
17/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos18
18/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos19
19/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos20
20/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos21
21/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos22
22/23

YS Jagan YSR District Tour Day2 Highlights Photos23
23/23

# Tag
YS Jagan Mohan Reddy Andhra Pradesh pulivendula tour photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్రహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)
photo 2

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 3

‘పదహారు రోజుల పండుగ’ సినిమా ఓపెనింగ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)
photo 5

మరింత గ్లామరస్‌గా అనసూయ లేటేస్ట్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Shocking Comments On Chandrababu Government 1
Video_icon

నువ్వసలు మనిషివేనా? రైతుల ఉసురు కొట్టుకొని పోతావ్!
KSR Live Show On 9300 Acre Land Scam In Telangana 2
Video_icon

9,300 ఎకరాలు.. దేశంలోనే అతిపెద్ద భూ కుంభకోణం!
Bigg Boss 9 Telugu Bharani Sister Breaks Silence On Divya And Bharani Trolls 3
Video_icon

దివ్య-భరణిలపై ట్రోల్స్ ఆపండి..! భరణి చెల్లెలు కామెంట్స్ వైరల్
YS Jagan Pays Tribute To BR Ambedkar In Pulivendula 4
Video_icon

అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి జగన్ నివాళులు
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy At Brahmanapalli 5
Video_icon

Watch Live: అరటి రైతులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
Advertisement