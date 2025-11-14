 నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు) | YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding In Guntupalli, Photos Viral On Social Media | Sakshi
YS Jagan Photos: నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు)

Nov 14 2025 10:15 AM | Updated on Nov 14 2025 10:46 AM

YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding1
ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా నందిగామకు చెందిన వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి మంగునూరు కొండారెడ్డి, లక్ష్మీ దంపతుల కుమార్తె వివాహం గుంటుపల్లిలోని సీఏ కన్వెన్షన్‌ హాల్‌లో గురువారం సాయంత్రం జరిగింది. వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఈ వివాహ వేడుకకు విచ్చేసి.. నూతన వధూవరులు ప్రణయచంద్రారెడ్డి, జానకి ప్రియను ఆశీర్వదించి, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding2
వివాహ వేడుకకు హాజరైన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డిని చూసిన ఓ పాప ఆనందంతో భావోద్వేగానికి గురైంది. కంటతడి పెట్టింది. దీంతో ఆ పాపను వైఎస్‌ జగన్‌ ఆప్యాయంగా హత్తుకున్నారు. కన్నీళ్లు తుడిచి ఓదార్చారు.

YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding3
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding4
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding5
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding6
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding7
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding8
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding9
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding10
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding11
YS Jagan Attends Mangunuru Konda Reddy Daughter Wedding12
YS Jagan Mohan Reddy Wedding photo gallery
