 ఫుడ్‌.. షాపింగ్‌.. ఇంకేం కావాలంటున్న రెజీనా! (ఫోటోలు) | Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విహారయాత్రలో రెజీనా కసాండ్రా (ఫోటోలు)

Dec 18 2025 1:15 PM | Updated on Dec 18 2025 1:15 PM

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos1
1/16

జెర్మనీలోని మునిచ్‌ సిటీలో వాలిపోయిన రెజీనా కసాండ్రా.

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos2
2/16

అక్కడి ఫుడ్‌ ఆస్వాదించడంతోపాటు, షాపింగ్‌ చేసిన ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది.

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos3
3/16

వాటిని మీరూ చూసేయండి..

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos4
4/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos5
5/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos6
6/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos7
7/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos8
8/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos9
9/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos10
10/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos11
11/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos12
12/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos13
13/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos14
14/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos15
15/16

Actress Regina Cassandra enjoyed Germany vacation PHotos16
16/16

# Tag
Actress Regina Cassandra Germany Enjoys Vacation Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫుడ్‌.. షాపింగ్‌.. ఇంకేం కావాలంటున్న రెజీనా! (ఫోటోలు)
photo 2

వైఎస్సార్సీపీ సమరభేరి.. కోటి సంతకాలకు జెండా ఊపిన వైఎస్‌ జగన్ (చిత్రాలు)
photo 3

ఏఎన్నార్ కాలేజీకి నాగార్జున రూ.2 కోట్లు.. ఈవెంట్‌ ఫోటోలు
photo 4

ఫ్యామిలీతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న దిల్‌ రాజు (ఫోటోలు)
photo 5

'డేవిడ్‌ రెడ్డి'గా మంచు మనోజ్‌.. గ్లింప్స్‌ వేడుకలో యూనిట్‌ ( ఫోటోలు)

Video

View all
Tiger Narrow Escape From Crocodile Video Goes Viral 1
Video_icon

వామ్మో,లక్‌ అంటే పులి రాజాదే... లేదంటే!
IPL Auction 2026 Sunrisers Hyderabad Worst Selection 2
Video_icon

IPL Auction 2026: ఈసారి కూడా కప్పు పాయే!
Young Farmer Sell Kidney To Repay Debt 3
Video_icon

అసలు అప్పు లక్ష.. వడ్డీతో 74 లక్షలు..
Pushpa Release In Japan 4
Video_icon

జపాన్ లో పుష్ప రచ్చ రచ్చ..
Lokesh Kanagaraj To Direct Jr Ntr & Allu Arjun 5
Video_icon

పాన్ ఇండియాకి వణుకు పుట్టే కాంబినేషన్
Advertisement