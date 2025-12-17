 హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు) | Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు)

Dec 17 2025 12:58 PM | Updated on Dec 17 2025 1:04 PM

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos1
1/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos2
2/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos3
3/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos4
4/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos5
5/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos6
6/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos7
7/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos8
8/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos9
9/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos10
10/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos11
11/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos12
12/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos13
13/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos14
14/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos15
15/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos16
16/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos17
17/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos18
18/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos19
19/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos20
20/21

Bollywood Actress Genelia shared heartfelt birthday posts for Her husband, Riteish Deshmukh Photos21
21/21

# Tag
Bollywood Actress Genelia shared birthday Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 2

వంతారలో మెస్సీ.. వన్య ప్రాణులతో సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఆలిండియా పోలీస్ బ్యాండ్ పోటీలు (చిత్రాలు)
photo 4

తిరుమలలో నటి స్వాతి దీక్షిత్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

భార్యతో కలిసి నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Gummanur Jayaram Brother Commission From TDP MP Lakshminarayana 1
Video_icon

గుమ్మనూరు గూండాగిరి.. చేతగాక చేతులెత్తేసిన చంద్రబాబు
Non-Veg And Wine Bottles At Bhudevi Complex Tirupati 2
Video_icon

శ్రీవారి సన్నిధిలో ఘోర అపచారం
AP Farmers Fire On Union Minister Pemmasani Chandra Sekhar 3
Video_icon

ఇంత పొగరా.. ఫోన్ మొగొద్దు.. యూట్యూబ్ చూడొద్దు.. రైతులపై పెమ్మసాని ఆగ్రహం
Eenadu Fake Post On Supreme Court Verdict In Raghu Rama Krishna Raju Case 4
Video_icon

సుప్రీం తీర్పునే మార్చేసిన ఈనాడు..
Peddi Movie Chikiri Chikiri Song New Record 5
Video_icon

చికిరి చికిరి 100M వ్యూస్..
Advertisement