 ప్రధాని మోదీకి సాదర స్వాగతం : ఎవరీ ఐఏఎస్‌ అధికారి | PM Modi Arunachal Tour All About IAS Officer Who Welcomed him | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రధాని మోదీకి సాదర స్వాగతం : ఎవరీ ఐఏఎస్‌ అధికారి

Sep 26 2025 4:31 PM | Updated on Sep 26 2025 4:35 PM

PM Modi Arunachal Tour All About IAS Officer Who Welcomed him

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (Narendra Modi)  సోమవారం అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మ‌హిళా సివిల్ స‌ర్వీస్  అధికారి విశాఖా యాద‌వ్ (Vishakha Yadav)   ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రధాని మోదీ ఈశాన్య రాష్ట్రంలోని పాపుమ్ ప‌రే జిల్లాలో  ప‌ర్య‌టన ఐఏఎస్‌ అధికారి విశాఖా యాద‌వ్ప్ర‌ధాని మోదీకి స్వాగ‌తం పలికిన దృశ్యాలు నెట్టింటసందడిగా మారాయి. దీంతో ఆ ఆఫీస‌ర్ ఎవ‌రు? ఏంటి? అనే  ఆసక్తి మొదలైంది.

అరుణాచ‌ల్‌లోని పాపుమ్ ప‌రే జిల్లాలో డిప్యూటీ క‌మీష‌న‌ర్‌గా పనిచేస్తున్నారు విశాఖా యాదవ్‌. ప్ర‌ధాని మోదీకి గ్రీటింగ్స్ చెబుతున్న ఫోటోల‌ను ఆమె త‌న సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. మోదీకి వెల్క‌మ్ చెప్ప‌డం గ‌ర్వంగా  ఉందంటూ తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఎవరీ విశాఖా యాదవ్‌?
విశాఖ యాదవ్ ఢిల్లీ నివాసి. ఢిల్లీ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ (DTU)లో ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత, ఆమె బెంగళూరులోని సిస్కోలో పనిచేశారు.కానీ ఆమె కల IAS అధికారిణి కావడమే. ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (ఐఏఎస్) అధికారిణి. ప్రస్తుతం ఆమె అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని పాపుం పరే జిల్లాలో డిప్యూటీ కమిషనర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తన కలను సాకారం చేసుకునేందుకు యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యుపిఎస్‌సి) పరీక్షకు సిద్ధం కావడానికి  విశాఖ యాదవ్  లక్షల జీతాన్నిచ్చే ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టారు.  ఎలాంటి కోచింగ్ లేకుండా సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలో సాధించారు. మూడో ప్రయత్నంలో అఖిల భారత స్థాయిలో ఆరవ ర్యాంకును సాధించారు.UPSC పరీక్షలో 2,025 మార్కులకు 1,046 మార్కులు సాధించారు. 1994లో ఢిల్లీలో జన్మించిన ఆమె తండ్రి రాజ్‌కుమార్ యాదవ్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ కాగా, ఆమె తల్లి గృహిణి.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'దృశ్యం 3' సెట్స్‌లో మోహన్ లాల్‌కి సన్మానం (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు సింహ వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 3

నాలుగో రోజు నవరాత్రుల పూజలో యాంకర్ లాస్య.. (ఫొటోలు)
photo 4

రంగస్థలం బ్యూటీ పూజిత పొన్నాడ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)
photo 5

కోఠి ఉమెన్స్ కాలేజీలో బతుకమ్మ వేడుకలు..అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)

Video

View all
BIG SHOCK to AP Police in Savindra Reddy Illegal Arrest Case 1
Video_icon

సవీంద్రారెడ్డి అక్రమ అరెస్ట్ కేసు సీబీఐకి అప్పగింత
Pawan Kalyan OG Movie 1st Day Worldwide Collection 2
Video_icon

టికెట్ రేట్ ఎఫెక్ట్ OG కలెక్షన్స్ ఎంతంటే..?
Bhumana Karunakar Reddy SLAMS Chandrababu and BR Naidu 3
Video_icon

Bhumana: తిరుమలలో చంద్రబాబు ఆయనను ఆయన పొగుడుకోవడమే సరిపోయింది
Aishwarya Rai And Abhishek Bachchan In Prabhas Movie 4
Video_icon

ప్రభాస్ సినిమాలో హీరోయిన్ ఐశ్వర్యరాయ్... అభిషేక్ బచ్చన్ విలన్!?
Botsa Satyanarayana Slams Chandrababu Govt Over Widow Pensions 5
Video_icon

కూటమి పాలనలో కొత్త పెన్షన్లు రాక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు: బొత్స
Advertisement
 