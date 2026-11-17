మనం పిల్లలకు చీమ చిటుక్కుమన్నంత కష్టం కూడా రాకుండా అపురూపంగా పెంచుతాం. దాంతో వాళ్లు సుకుమారులుగా అయిపోతారు. అంతేగాదు ఒక్కోసారి పనుల ఒత్తిడి వల్ల కాస్త పట్టించుకోలేకపోయినా..లేదా సౌకర్యాలు సమకూర్చకపోయినా..పెద్ద అన్యాయం ఏదో జరిగనట్లు..జరగరాని కష్టం ఏదో వచ్చినట్లు అసహనం చూపంచేంత వరకు ఏ పేరెంట్కు తానెంత పెద్ద తప్పు చేశానో తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్లకు లోటుపాటుల ఉన్నప్పుడూ కూడా ఎలా మసులుకోవాలో నేర్పాలి..అప్పుడే జీవితం అంటే ఏంటో, దాని విలువేంటో తెలుసుకోగలరు పిల్లలు. ఆ విషయాన్నే ఈ తండ్రి కుమారుడికి అనుభవ పూర్వకంగా ఎలా నేర్పించాడో తెలుసా..!.
Mans parenting technique Wins Hearts: అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అయ్యింది. నెటిజన్లంత ఆ తండ్రిపై ప్రసంశల వెల్లువ కురిపించారు. ఆ తండ్రి పంచుకున్న వీడియోలో తన కుమారుడు సాధారణంగా ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా సెకండ్ క్లాస్లో ప్రయాణిస్తుంటాడని చెప్పారు. దీపావళి రద్దీ వల్ల ఉన్నత శ్రేణి టికెట్టు దొరకక 3AC బుక్ చేయాల్సి వచ్చిందని దాంతో తన కుమారుడు ఏ విధంగా అసౌకర్యానికి గురయ్యాడో వివరించారు.
దాంతో ఆ నాన్న కొడుక్కి జీవితం పట్ల సరైన అవగాన కల్పించాలని అతడిని తీసుకుని జనరల్ బోగి తీసుకెళ్లిన విధానాన్ని వీడియో రూపంలో రికార్డు చేసి మరి చూపించారు. అప్పటికీ గానీ అసలు విషయం అర్థం కాలేదన్నారు. ప్రతి మనిషి సమానమేనని, అందరు సమాన గౌరవానికి అర్హులని తన కుమారుడు పదే పదే బోధిస్తుంటానని చెప్పారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సౌకర్యాల కంటే పరిస్థితికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో తప్పేమి లేదని తెలుసుకోవాలనే ఇలా చేశానన్నారు.
"‘మనమంతా సమానం’..ప్రపంచంలో ఎవరి పాత్ర వారికి ఉంటుంది. ఇది కేవలం పరిస్థితి మాత్రమే. కాలం, విధానాలు కొందరిని వెనుబడేలా చేయవచ్చు..అయినప్పటికీ వాళ్లు మనకంటే సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపుతుండచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరో ఒకరి కంటే ధనవంతులుగా ఉండొచ్చు. కొందరు కటిక పేదరికంలో ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ ఎవరి గొప్పతనం వారిదే. అందువల్ల ఎవరిని తక్కువ చేసి చూడకూడదు అని". తన కుమారుడికి పదేపదే చెబుతుంటానని అన్నారు.
అలాగే పోస్ట్లో ఆ తండ్రి ఇలా రాసుకొచ్చారు. 300 ఏళ్ల క్రితం రైతులు ధనవంతులుగా ఉండేవారని, అప్పట్లో శ్రామిక వర్గాన్ని సేవకుల్లా చూసేవారని చెప్పారు. కాలక్రమేణ విధానాలు మారి..సమాజంలో ధనిక, పేద అనే నిర్వచనాలు కూడా మారాయని, మరో వందేళ్ల తర్వాత ఈ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి తెలుసు. పైగా ఈ ప్రపంచానికి ప్రతి ఒక్కరూ సమానంగానే సహకరిస్తున్నారు అనేది గుర్తురెగాలి.
ధనవంతులు అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడటం చూశాను, అదే సమయంలో పల్లెటూరి పిల్లలు ఎంతో తెలివైన విషయాలు మాట్లాడటం కూడా చూశానన్నారు. నెటిజన్లు కూడా ముక్తకంఠంతో పెంపకపు విధానం ఇలా ఉండాలంటూ పొగడ్తల జల్లు కురిపించారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇలాంటి పెంపకపు పద్ధతులు అరుదని అన్నారు.
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