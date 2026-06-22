అందాల కిరీటం గెలుపొందడం వెనుక ఇంత బాధ ఉంది..!

మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఇటీవల అనీ శర్మను మిస్ యూనివర్స్ 2026కి అధికారిక జాతీయ ఫైనలిస్ట్గా ప్రకటించింది. దాంతో ఆమె జాతీయ కిరీటం గెలుపొందే ప్రయాణంలో చేరి.. మిస్ యూనివర్స్ వేదికపై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది అని మిస్ యూనివర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో వెల్లడించింది. అయితే ఇంత పెద్ద విజయం తనకు అంత సులభంగా రాలేదంటూ దాని వెనుకున్న బాధను ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో పంచుకుంది అనీ శర్మ.
తాను మిస్ యూనివర్స్ ఢిల్లీ పోటీల్లోకి వెళ్లేముందుకు కాలు విరగొట్టుకున్నట్టు తెలిపింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోని పంచుకుంటూ..తాను మిస్ యూనివర్స్ ఢిల్లీగా వేదికపై ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంగా నడవడమే చూశారు. దాని వెనుక మాటల్లో చెప్పలేనంత బాధను చవిచూశానని పేర్కొంది. ఇది అందరు చూడనిది, తెలియని నిజం అని చెప్పింది. అస్సలు నడవగలనా తెలియని బాధ..పోటీల్లో పాల్గొనలా? మానేయాలో తెలియని గందరగోళం మధ్య నరకం చూశానని చెప్పుకొచ్చింది.
పోటీల్లో పాల్గొనడానికి కొద్ది రోజుల ముందే ఇలా జరగడంతో చాలా భయపడ్డానంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. అయితే తాను చేతులెత్తేయడం కంటే ఓపికతో ఎలాగోలా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకే ప్రయత్నించినట్లు వెల్లడించింది. అందుకోసం ఆ విరిగిన కాలుతోనే కసరత్తులు చేశా. ఆ క్రమంలో తన కోచ్ డైసీ ఎంతో చక్కగా మార్గనిర్దేశం చేసి..ధైర్యంగా పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించారంటూ ఆమెకు ధన్యవాదాలు చెప్పింది.
అంతేగాదు నొప్పితో ఉన్న పాదాన్ని స్ట్రాంగ్గా మార్చుకునేలా వ్యాయామాలు చేస్తూ..భరించలేని నొప్పిని పంటికింద ఎలా అదిమిపట్టిందో వివరించింది. అలాగే ఆ హైహీల్స్ ధరించేందుకు ఎంతో ఇబ్బంది పడిందో ఆ తాలుక వీడియోలను పంచుకుంది. చివరకు మిస్ యూనివర్స్ ఢిల్లీ 2026 గ్రాండ్ ఫినాలేలో కూడా ఎంతో హుందాగా నడుస్తూ రన్నరప్గా కిరీటం గెలుచుకున్న వీడియోలను కూడా షేర్ చేసిందామె. నెటిజన్లు శర్మ కథను పట్టుదల, కఠోర శ్రమకు నిదర్శనం అని అన్నారు. అడ్డంకులు అధిగమించడమే విజయానికి కీలకం అని మీ కథ ద్వారా చూపించారని ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు.
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