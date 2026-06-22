 అందాల కిరీటం గెలుపొందడం వెనుక ఇంత బాధ ఉంది..! | Miss Universe India 2026 Finalist Fractured Her Foot Before Pagaent Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందాల కిరీటం గెలుపొందడం వెనుక ఇంత బాధ ఉంది..!

Jun 22 2026 1:31 PM | Updated on Jun 22 2026 2:15 PM

Miss Universe India 2026 Finalist Fractured Her Foot Before Pagaent Viral

మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్‌ ఇటీవల అనీ శర్మను మిస్‌ యూనివర్స్‌ 2026కి అధికారిక జాతీయ ఫైనలిస్ట్‌గా ప్రకటించింది. దాంతో ఆమె జాతీయ కిరీటం గెలుపొందే ప్రయాణంలో చేరి.. మిస్‌ యూనివర్స్‌ వేదికపై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది అని మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్‌లో వెల్లడించింది. అయితే ఇంత పెద్ద విజయం తనకు అంత సులభంగా రాలేదంటూ దాని వెనుకున్న బాధను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్‌లో పంచుకుంది అనీ శర్మ. 

తాను మిస్‌ యూనివర్స్‌​ ఢిల్లీ పోటీల్లోకి వెళ్లేముందుకు కాలు విరగొట్టుకున్నట్టు తెలిపింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోని పంచుకుంటూ..తాను మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఢిల్లీగా వేదికపై ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంగా నడవడమే చూశారు. దాని వెనుక మాటల్లో చెప్పలేనంత బాధను చవిచూశానని పేర్కొంది. ఇది అందరు చూడనిది, తెలియని నిజం అని చెప్పింది. అస్సలు నడవగలనా తెలియని బాధ..పోటీల్లో పాల్గొనలా? మానేయాలో తెలియని గందరగోళం మధ్య నరకం చూశానని చెప్పుకొచ్చింది. 

పోటీల్లో పాల్గొనడానికి కొద్ది రోజుల ముందే ఇలా జరగడంతో చాలా భయపడ్డానంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. అయితే తాను చేతులెత్తేయడం కంటే ఓపికతో ఎలాగోలా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకే ప్రయత్నించినట్లు వెల్లడించింది. అందుకోసం ఆ విరిగిన కాలుతోనే కసరత్తులు చేశా. ఆ క్రమంలో తన కోచ్‌ డైసీ ఎంతో చక్కగా మార్గనిర్దేశం చేసి..ధైర్యంగా పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించారంటూ ఆమెకు ధన్యవాదాలు చెప్పింది. 

అంతేగాదు నొప్పితో ఉన్న పాదాన్ని స్ట్రాంగ్‌గా మార్చుకునేలా వ్యాయామాలు చేస్తూ..భరించలేని నొప్పిని పంటికింద ఎలా అదిమిపట్టిందో వివరించింది. అలాగే ఆ హైహీల్స్‌ ధరించేందుకు ఎంతో ఇబ్బంది పడిందో ఆ తాలుక వీడియోలను పంచుకుంది. చివరకు మిస్ యూనివర్స్ ఢిల్లీ 2026 గ్రాండ్ ఫినాలేలో కూడా ఎంతో హుందాగా నడుస్తూ రన్నరప్‌గా కిరీటం గెలుచుకున్న వీడియోలను కూడా షేర్‌ చేసిందామె. నెటిజన్లు శర్మ కథను పట్టుదల, కఠోర శ్రమకు నిదర్శనం అని అన్నారు. అడ్డంకులు అధిగమించడమే విజయానికి కీలకం అని మీ కథ ద్వారా చూపించారని ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు. 

 

(చదవండి: చికంకారీ చీరలో నీతా.. బనారసీ స్టైలిష్‌ శారీలో నటాషా..! హస్తకళే..)
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘హను మాన్‌ 3డీ’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సౌత్ సినిమా నయా సెన్సేషన్.. మమితా బైజు బర్త్‌డే స్పెషల్‌( ఫొటోలు)
photo 3

'సలార్' కాటేరమ్మ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

రవీంద్రభారతిలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : గ్రాండ్ గా ఆరంభమైన TG 20 లీగ్‌...తమన్ స్పెషల్ షో అదుర్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vaibhav Suryavanshi Smashes Fastest Fifty 1
Video_icon

11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ.. బుడ్డోడి దెబ్బకు యువీ, ఏబీ డివిలియర్స్ రికార్డులు బద్దలు
Jayashankar Bhupalpally DTO Road Accident 2
Video_icon

వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా DTOపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ
Jada Sravan Kumar Sensational Press Meet 3
Video_icon

శవం మీద పేలాలు వేరుకునే వాడివి.. నీది ఒక బ్రతుకేనా...
YS Jagan Mohan Reddy Pulivendula Tour 4
Video_icon

పులివెందుల పర్యటనకు YS జగన్
Non Bailable Warrant Issued Against Prakash Raj By Bengaluru Court 5
Video_icon

ప్రకాశ్ రాజ్ కు షాక్.. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ
Advertisement
 