మంచుకురిసే వేళలో.. ‘ఇగ్లూ విలేజ్‌’కి వెళితే..

సన్నగా మంచు కురుస్తుంటే దానిని చూసేందుకు ఇష్టపడని వారు ఎవరుంటారు? చుట్టూ తెల్లని మంచు దుప్పటి పరుచుకుంది.. ఆకాశం నుండి మంచు ముత్యాలు రాలుతున్నాయి... ఇటువంటి దృశ్యాలను తనివితీరా చూడటం ఒక ఎత్తయితే, ఏకంగా మంచుతో కట్టిన ఇంట్లోనే (ఇగ్లూ) ఉండటం మరో ఎత్తు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సేథన్ గ్రామం ఇప్పుడు ఆ కలను నిజం చేస్తోంది. సాహస యాత్రికుల నుండి ప్రకృతి ప్రేమికుల వరకు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్న ఈ ‘ఇగ్లూ విలేజ్’ విశేషాలు మీకోసం..
మనాలిలో సరికొత్త అద్భుతం
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కులు లోయలో, సముద్ర మట్టానికి సుమారు 2,700 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది సేథన్ గ్రామం. మనాలికి కేవలం 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ చిన్న గ్రామం ఇప్పుడు భారతదేశపు మొట్టమొదటి ‘ఇగ్లూ విలేజ్’గా ప్రపంచ పటంలో నిలుస్తోంది. విదేశాల్లో మాత్రమే కనిపించే ఈ ఇగ్లూలు ఇప్పుడు మన దేశంలోనే అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. ఇవి పర్యాటకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
గడ్డకట్టే చలిలోనూ వెచ్చదనం
ఇగ్లూలు మంచుతో కట్టినవే అయినా వాటి లోపల ఉష్ణోగ్రత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. బయట ఉష్ణోగ్రత మైనస్ డిగ్రీల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఇగ్లూ లోపల మాత్రం బయటి కంటే దాదాపు 8∘C నుండి 10∘C వరకు ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది. మంచు గోడలు బయటి గాలిని లోపలికి రానివ్వకుండా అడ్డుకోవడమే దీనికి మూల కారణం. పర్యాటకులు వెచ్చని స్లీపింగ్ బ్యాగుల్లో పడుకుని, ఈ వింత అనుభూతిని ఎంతో ఆనందంగా ఆస్వాదించవచ్చు.
ఆర్కిటిక్ అనుభూతి.. మన హిమాచల్లోనే!
గతంలో మనం ఇగ్లూలను చూడాలంటే అలాస్కా లేదా ఫిన్లాండ్ వంటి దేశాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు సేథన్ గ్రామం ఆ లోటును తీరుస్తోంది. ఇక్కడి ఇగ్లూల నిర్మాణం అత్యంత నైపుణ్యంతో కూడుకున్నది. మంచు ఇటుకలను ఒక పద్ధతిలో పేర్చి, రూపొందించే ఈ ఇగ్లూలు, సందర్శకులకు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో ఉన్నామనే భ్రమను కలిగిస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.
సాహసాలకు చిరునామా.. సేథన్
కేవలం ఇగ్లూ బస మాత్రమే కాదు, సేథన్ గ్రామం సాహస క్రీడలకు కూడా పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ పర్యాటకులు స్కీయింగ్ , స్నోబోర్డింగ్ తదితర క్రీడల్లో పాల్గొనవచ్చు. అలాగే రాత్రిపూట నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశం కింద క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకుని, వేడి వేడి ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడం ఒక మరపురాని అనుభూతినిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్
ప్రస్తుతం ఇన్ స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో సేథన్ ఇగ్లూ విలేజ్ వీడియోలు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న పైన్ చెట్లు, అద్భుతమైన పర్వత దృశ్యాలు ఫోటోగ్రాఫర్లకు పండగలా మారుతున్నాయి. ‘స్విట్జర్లాండ్ ఎందుకు? మన సేథన్ ఉండగా!’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
పర్యాటక రంగంలో సరికొత్త విప్లవం
ఈ ఇగ్లూ విలేజ్ రాకతో హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్యాటకానికి కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది. స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభించడమే కాకుండా, పర్యావరణానికి హాని కలగని రీతిలో ఈ పర్యాటకం సాగుతుండటం విశేషం. మంచు కురిసే జనవరి నుండి మార్చి వరకు ఈ ఇగ్లూలు సందర్శకుల కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇది కూడా చదవండి: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. ఇకపై మార్కుల్లో పొరపాట్లకు చెల్లు!