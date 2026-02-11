 నెట్టింట 'డీప్‌గా' నకిలీలు | Over 8 million deepfake files circulated online by 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నెట్టింట 'డీప్‌గా' నకిలీలు

Feb 11 2026 4:57 AM | Updated on Feb 11 2026 4:57 AM

Over 8 million deepfake files circulated online by 2025

2025లో 80 లక్షలకుపైగా ఫైల్స్‌ ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు

ఏడాదిలో 3,000% పెరిగిన సైబర్‌ నేరగాళ్ల మోసాలు

ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ఏఐ) ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలబ్రిటీల డీప్‌ఫేక్‌ ప్రకటనలు, క్లోన్డ్‌ వాయిస్‌లు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. 2025లో ఏకంగా 80 లక్షల డీప్‌ఫేక్‌ ఫైల్స్‌ ఆన్‌లైన్‌లోకి చొచ్చుకుపోయాయి. 

ఈ వీడియోల కారణంగా బాధితుల కీర్తిప్రతిష్టలకు భంగం కలగడంతోపాటు సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే ఇటువంటి కంటెంట్‌కు సోషల్‌ మీడియా వేదికలు ‘ఏఐతో రూపొందించినది’ అని యూజర్లకు కనిపించేలా ప్రసారం చేయాల్సిందేనని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆదేశించడం కాస్త ఉపశమనం కలిగించే అంశం.  – సాక్షి, స్పెషల్‌ డెస్క్‌

సైబర్‌ నేరగాళ్ల లక్ష్యం ఎవరంటే..
» ఫేక్‌ యాడ్స్, గౌరవానికి భంగం కలిగించే డీప్‌ఫేక్‌ వీడియోల్లో 40% సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు ఉన్నారు.
»  వేధింపులు, మోసాలకు సంబంధించిన వీడియోలతో బాధితులుగా మిగిలిన వారిలో 35% మంది ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులు.
»  ప్రైవేట్‌ ఫొటోలు, వీడియోలు, డీప్‌ఫేక్‌ కంటెంట్‌తో సైబర్‌ నేరగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకున్న వారిలో 99% మంది మహిళలే.
»  వ్యాపారులు లక్ష్యంగా నకిలీ ప్రొఫైల్స్, బ్రాండ్‌ పేరుతో 40% మోసాలు జరుగుతున్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా డీప్‌ఫేక్‌ కంటెంట్‌ విస్తృతి ఇలా..
»  గతేడాది 80 లక్షలకుపైగా డీప్‌ఫేక్‌ ఫైల్స్‌ ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు కొట్టాయని అంచనా.
»  ఏటా ఈ కంటెంట్‌ 900% అధికం అవుతోంది.
»    2023తో పోలిస్తే డీప్‌ఫేక్‌ ఫైల్స్‌ గత ఏడాదికి 1,500% పెరిగాయి. 
»  ఇటువంటి కంటెంట్‌ ఉత్తర అమెరికాలో ఏకంగా 1,740%, ఆసియా పసిఫిక్‌లో 1,530% పెరిగింది.
»   డీప్‌ఫేక్‌ కంటెంట్‌లో సింహభాగం వీడియోలు కైవసం చేసుకున్నాయి.

డీప్‌ఫేక్‌తో అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక మోసాలు..
» డీప్‌ఫేక్‌ కంటెంట్‌ను ఆసరాగా చేసుకుని జరుగుతున్న మోసాలు ఏడాదిలో 3,000% అధికం అయ్యాయి.
» వాయిస్‌ క్లోనింగ్‌ విధానం సైబర్‌ నేరగాళ్ల మోసాల్లో సర్వసాధారణం
» డీప్‌ఫేక్‌ కంటెంట్‌ కారణంగా గరిష్టంగా ఒక బాధితుడు నష్టపోయిన మొత్తం రూ.2.18 కోట్లు.
» కంపెనీలు, ఫైనాన్స్‌ టీమ్స్, కుటుంబాలను సైబర్‌ నేరగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. 

డీప్‌ఫేక్‌ ఖాతాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా..
సంవత్సరం    సంఖ్య
2019         15,000
2022         5 లక్షలు
2023        10 లక్షలు

డీప్‌ఫేక్‌ దుర్వినియోగంపై అంతర్జాతీయంగా నమోదైన కేసులు..
సంవత్సరం                     కేసుల సంఖ్య
2024                               150
2025 జనవరిృమార్చి           179

(ఆధారం: లాత్వియాకు చెందిన ఫోరెన్సిక్‌ డివైజెస్, ఐడెంటిటీ వెరిఫికేషన్‌ సొల్యూషన్స్‌ కంపెనీ రెగ్యులా)  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎల్లో డ్రెస్‌లో నిహారిక కొణిదెల అందాలు (ఫొటోలు)
photo 2

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires on Chandrababu Lies 1
Video_icon

22 వ స్థానానికి పడిపోయిన ఏపీ.. పని తక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ
Union Minister Bandi Sanjay Letter to CM Revanth Reddy 2
Video_icon

సీఎం గారు.. మీకు మానవత్వం ఉందా? బండి సంజయ్ లేఖ
Sachivalayam Employees Fires On Chandrababu 3
Video_icon

Sachivalayam: 550 మందికి పైగా మరణించారు.. మేము మనుషులమే మాకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి..
Vellampalli Srinivas Strong Counter To Home Minister Anitha Over Police Lathi Charge On Devotees 4
Video_icon

శ్రీశైలంలో భక్తులపై లాఠీ ఛార్జి... హోంమంత్రి అనిత పై సంచలన కామెంట్స్
Prabhas Fans Sends Huge Biryani Parcel To Jio Hotstar 5
Video_icon

రెబల్ ఫ్యాన్స్ మజాకా... జియో హాట్ స్టార్‌కి బిర్యానీ ఆర్డర్లు
Advertisement
 