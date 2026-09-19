యోగా
Eka Pada Setu Bandhasana / One-Legged Bridge Pose ఒక కాలును పైకి లేపి సాధన చేసే భంగిమనే ఏకపాద సేతుబంధాసనం అంటారు. ఇది వెన్నెముక, నడుము, తొడలు, పొట్ట కండరాల బలాన్ని పెంచడంలో సహాయపడే యోగాసనం.
చేసే విధానం..
ముందుగా యోగా మ్యాట్పై వెల్లకిలా (వెనుక భాగం నేలకు ఆనేలా) పడుకోవాలి. చేతులను ఇరుపక్కలా ఉంచాలి. రెండు మోకాళ్లను పైకి మడిచి,పాదాలను నడుముకు వీలైనంత దగ్గరగా, నేలపై బలంగా ఉంచాలి. రెండుపాదాల మధ్య కొద్దిగా దూరం ఉండాలి. నడుము పైకి లేపుతూ గాలి పీలుస్తూ నడుము, తుంటి, వెన్నుభాగాన్ని పైకి లేపాలి. మీ చేతులు నేలపైనే ఉండాలి. లేదా రెండు చేతుల వేళ్లను ఒకదానితో ఒకటి కలిపి శరీరం కింద లాకప్ చేయవచ్చు.
ఇప్పుడు శరీరాన్ని స్థిరంగా ఉంచి, శ్వాస వదులుతూ కుడి కాలును నిటారుగా పైకి (ఆకాశం వైపు చూసేలా) లేపాలి. మీ బరువంతా ఎడమపాదం, భుజాలు, తలపై సమానంగా బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. ఈ స్థితిలో సాధారణ శ్వాస తీసుకుంటూ 15 నుంచి 30 సెకన్లు ఉండాలి. గాలి వదులుతూ మెల్లగా కుడి కాలును కిందకు దించి, ఆపై నడుమును నేలకు ఆనించాలి. కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత, ఇదే ప్రక్రియను ఎడమ కాలును పైకి లేపి తిరిగి చేయాలి.
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ప్రయోజనాలు
ఈ ఆసనం వెన్నుముకను, నడుము కండరాలను, పిరుదులను బలపరుస్తుంది.
మెడ భాగంపై ఒత్తిడి పడటం వల్ల థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు మెరుగవుతుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
పొట్ట భాగం సాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ చురుగ్గా మారి, మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. ∙
మెదడుకు రక్తప్రసరణ బాగా జరిగి ఒత్తిడి,ఆందోళన, అలసట తగ్గుతాయి.
ఒక కాలిపై శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల ఏకాగ్రత, శారీరక సమతుల్యత పెరుగుతాయి.
జాగ్రత్తలు
తీవ్రమైన మెడ నొప్పి, వెన్నుముక సమస్యలు లేదా డిస్క్ సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ ఆసనాన్ని అస్సలు చేయకూడదు.
మోకాళ్ల నొప్పులు తీవ్రంగా ఉంటే కాలుపై బరువు పెట్టడం మంచిది కాదు. గర్భిణులు
గర్భధారణ సమయంలో ఈ ఆసనాన్ని నిపుణుల పర్యవేక్షణ లేకుండా చేయకూడదు.
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అనితపాతర్ల, యోగా ట్రైనర్