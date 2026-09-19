 భారతదేశవ్యాప్తంగా త్వరలో కళాకారిణి ప్రసన్న వెలగాల ప్రదర్శనలు | Artist Prasanna Velagala Set to Begin her Art Shows Soon Across India | Sakshi
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భారతదేశవ్యాప్తంగా త్వరలో కళాకారిణి ప్రసన్న వెలగాల ప్రదర్శనలు

Sep 19 2026 11:53 AM | Updated on Sep 19 2026 12:10 PM

Artist Prasanna Velagala Set to Begin her Art Shows Soon Across India

హైదరాబాద్ : ప్రఖ్యాత బహుముఖ కళాకారిణి ప్రసన్న వెలగాల, త్వరలో ప్రారంభం కానున్న భారతదేశవ్యాప్త కళా ప్రదర్శనలు మరియు ప్రజెంటేషన్ల శ్రేణితో తన సృజనాత్మక ప్రయాణంలో ఒక కొత్త దశను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

అనేక దేశాలలో తన కళాకృతులను ప్రదర్శించిన ప్రసన్న, ప్రకృతి, సంస్కృతి, మానవ అనుభవం మరియు నిశిత పరిశీలనలచే ప్రభావితమైన ఒక కళాత్మక పద్ధతిని నిర్మించుకున్నారు. ఆమె రాబోయే ప్రదర్శనలు, ఆమె అభివృద్ధి చెందుతున్న కళాకృతులను భారతదేశవ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రేక్షకులకు తీసుకువెళ్లడంతో పాటు, దేశంలోని సమకాలీన కళా రంగంలో ఆమె ఉనికిని గణనీయంగా విస్తరిస్తాయి.

ఒక కొత్త సృజనాత్మక అధ్యాయానికి నాంది పలికే ప్రదర్శనలు
త్వరలో ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రదర్శనలలో, ప్రసన్న భారతదేశంలోని అనేక నగరాల్లో జరిగే కళా ప్రదర్శనల శ్రేణిలో పాల్గొని, వాటిని ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ ప్రదర్శనలు ఆమె అంతర్జాతీయ అనుభవాన్ని, కళాత్మక ప్రయోగాలను మరియు భారతదేశంలోని సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక రంగాలతో ఆమెకు పెరుగుతున్న అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ప్రసన్న దృష్టిలో, కళ అనేది కేవలం దృశ్యరూపకానికి మించినది. ఆమె ప్రదర్శనలను, ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు మరియు అనుభవాలు ప్రేక్షకులతో అర్థవంతమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోగల ప్రదేశాలుగా చూస్తుంది.

కళ, సాంకేతికత మరియు క్యూరేషన్
ప్రసన్న ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని ఒక ఇమ్మర్సివ్ ఆర్ట్, ప్రకృతి మరియు సాంస్కృతిక గమ్యస్థానమైన ఎక్స్పీరియంలో ఆర్ట్ క్యూరేటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ ఆమె కళాకారులు మరియు సృజనాత్మక నిపుణులతో కలిసి, కళను ప్రకృతి, ప్రకృతి దృశ్యాలు మరియు సంస్కృతితో అనుసంధానించే అనుభవాలను అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు.

తన కళాత్మక ప్రయాణంతో పాటు, ఆమె ఒక టెక్నాలజీ సంస్థలో డైరెక్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ ఆమె సృజనాత్మకత, నాయకత్వం, ఆవిష్కరణ మరియు సాంకేతికత ఆధారిత ఆలోచనా విధానాన్ని ఒకచోట చేర్చుతున్నారు. ఆమె బహుముఖ విధానం, సృజనాత్మకత కేవలం కళనే కాకుండా, సంస్థలు, సాంకేతికత మరియు సమస్య పరిష్కారాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయగలదనే ఆమె నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

సామాజిక ప్రభావంతో కూడిన సృజనాత్మకత
ప్రసన్న ప్రయాణంలో సామాజిక సేవ కూడా ప్రధాన భాగంగా నిలిచింది. న్యూయార్క్‌లో ఉన్న సమయంలో, ఆమె న్యూయార్క్ కేర్స్‌లో టీమ్ లీడర్‌గా పనిచేశారు మరియు స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలకు ఆమె చేసిన కృషికి గాను ప్రెసిడెంట్స్ వాలంటీర్ సర్వీస్ అవార్డుతో గుర్తింపు పొందారు.

ఆమె 'పెటల్స్ & ప్రెజెంట్స్' వ్యవస్థాపకురాలు కూడా. ఇది మార్గదర్శకత్వం, నెట్‌వర్కింగ్, వర్క్‌షాప్‌లు, ఉత్పత్తి ప్రదర్శనలు మరియు వృత్తిపరమైన సలహాల ద్వారా మహిళలు తమ నైపుణ్యాలను, సృజనాత్మకతను నిలకడైన ఆర్థిక అవకాశాలుగా మలచుకోవడానికి సహాయపడే ఒక కార్యక్రమం. ఆమె ప్రదర్శనలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, ప్రసన్న వెలగాల కళ, సాంకేతికత, వ్యవస్థాపకత మరియు సామాజిక ప్రభావం సమ్మేళనం చెందే ఒక విలక్షణమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

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Hyderabad
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