బింబిసారుడి వేల కోట్ల బంగారం.. ఆ రహస్య గుహ ఎక్కడుందో తెలుసా?

దేవాలయాలు గుప్త నిధులకు కేంద్రాలు అని చెబుతుంటారు. కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలోని అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయాన్ని ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో.. అపార నిధులకు కేంద్ర బిందువైన కమ్రూనాగ్ సరస్సు గురించి కూడా చెప్పుకొన్నాం. అయితే.. మగధ సామ్రాజ్య కాలంలో దాచిన బంగారు నిధులు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా? తెలుగులో వచ్చిన బింబిసారుడు సినిమాలో చూపిన రహస్య గుహలు నిజంగా ఉన్నాయా? సోన్ భండార్ గుహలు ఆ కోవలోకే వస్తాయా? బ్రిటిష్ వారు ఫిరంగులతో పేల్చినా.. ఆ రాతి ద్వారం ఎందుకు చెక్కు చెదరలేదు?? ఈ సందేహాలను ఇవాళ్టి వీడియోలో నివృత్తి చేసుకుందాం.