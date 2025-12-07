 శునక  టెక్‌ సేవలు | Dog friendly button lets pets control appliances | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శునక  టెక్‌ సేవలు

Dec 7 2025 2:44 PM | Updated on Dec 7 2025 2:44 PM

Dog friendly button lets pets control appliances

ఇకముందు... ‘కుక్కలు ఏం చేస్తాయి?’ అనే ప్రశ్నకు– ‘ఇంటికి కాపలా కాస్తాయి’ అనే ఏకైక సమాధానం మాత్రమే వినిపించక΄ోవచ్చు.  ‘ఇంకా ఎన్నో చేస్తాయి’ అని చెప్పవచ్చు. కుక్కలను మరింతగా ఉపయోగించుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. దాని పేరే... డాగోసోఫీ బటన్‌. గృహోపకరణాలను శునకం నియంత్రించడానికి ఈ బటన్‌ ఉపయోగపడుతుంది. 

కుక్కలు తమ యజమానులకు మరిన్ని ఇంటి పనులలో సహాయం చేయడానికి వీలుగా యానిమల్‌–కంప్యూటర్‌ ఇంటరాక్షన్‌ లాబొరేటరీ శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని అభివృద్ధి చేశారు. వినియోగదారులు తాము ఎంపిక చేసుకున్న అప్లికేషన్‌ను రిసీవర్‌లో ప్లగ్‌ చేయాలి. తద్వారా ఫ్యాన్‌ ఆన్‌చేయడం, లైట్‌ ఆఫ్‌ చేయడం... మొదలైన వాటికి డాగోసోఫీ బటన్‌ ఉపయోగపడుతుంది. 

నీలి, తెలుపు రంగులో ఉన్న డోగోసోఫీ బటన్‌ను శునకానికి కనిపించేలా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ బటన్‌ చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. కుక్క తన ముక్కుతో బటన్‌ను తట్టడంతో అది యాక్టివేట్‌ అవుతుంది. 

ఇలా చేయడానికి శునకానికి కొంత శిక్షణ అవసరం ‘డాగోసోఫీ ఈ  పరికరాలను మాత్రమే, ఇంత సంఖ్యలో మాత్రమే నియంత్రిస్తుందనే పరిమితి లేదు. మీ సృజనాత్మకతతో ఎన్ని పరికరాలైనా నియంత్రించేలా శునకానికి శిక్షణ ఇవ్వవచ్చు’ అంటున్నారు డాగోసోఫీ రూపకర్తలు. 

(చదవండి: మలబద్ధకం నివారణ కోసం..! ఈట్‌ ఫ్రూట్‌)

# Tag
Dog tech viral
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హోటల్‌లో 'పాయల్ రాజ్‌పుత్' బర్త్‌డే.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

‘షనెల్‌’ప్యాషన్‌ షోలో ఓపెనింగ్‌ వాక్‌ చేసిన స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫోటోలు)
photo 3

రయ్‌ రయ్‌ మంటూ.. ఆకట్టుకున్న బైకర్ల విన్యాసాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు ( డిసెంబర్ 07-14)
photo 5

వైజాగ్‌ వన్డేలో టీమిండియా జయభేరి.. ఫ్యాన్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ayyappa Devotees Padayatra With YS Jagan Flexi 1
Video_icon

రాష్ట్రాలు దాటిన అభిమానం

Son Surprise To Parents With New Home Video Goes Viral 2
Video_icon

తల్లిదండ్రులకు కొడుకు ఇచ్చిన లైఫ్ టైం సర్ ప్రైజ్..! కంటతడి పెట్టించే వీడియో
Chandrababu Govt Conspiracy On Bhavanipuram Poor People Houses 3
Video_icon

బుల్డోజర్ పాలన.. తెగిపడుతున్న జీవితాలు
TDP Activist Caught Stealing In Venkateswara Swamy Hundi Counting 4
Video_icon

దేవుడి సొమ్ము దోచేస్తూ.. పట్టుబడ్డ టీడీపీ కార్యకర్త
YSRCP Perni Nani Family Visits Tirumala Temple 5
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ మంత్రి పేర్నినాని
Advertisement
 