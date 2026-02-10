చిన్నతనంలో సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నారా? పెద్దయ్యాక కూడా సైకిల్ తొక్కే అలవాటును కొనసాగిస్తున్నారా? అబ్బే.. అసలు అలవాటు చేసుకోలేదండీ అంటారా? మరేం ఫర్వాలేదు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా సైకిల్ తొక్కడం ఎంచక్కా నేర్చేసుకోవచ్చు. ఏంటీ.. సైకిల్ తొక్కడం కూడా నేర్పుతారా? కారు, బైక్ డ్రైవింగ్ నేర్పడం గురించి విన్నాం కానీ.. దీని గురించి ఎప్పుడూ వినలేదే అనుకుంటున్నారా? మీకో ఆసక్తికర సంగతి తెలుసా? సైకిల్ తొక్కడం నేర్పించి ఓ కుర్రాడు రెండేళ్లలో లక్షలకు లక్షలు సంపాదించాడు. ఆశ్చర్యపోతున్నారా? ఇంతకీ ఎవరా కుర్రాడు, ఏమా కథ.. తెలుసుకుందాం రండి.
డబ్బు సంపాదించడం కోసం మనుషులు రకరకాల పనులు చేస్తుంటారు. చైనాలోని షాంఘై యూనివర్శిటీ ఆఫ్ స్పోర్ట్లో మూడవ సంవత్సరం మాస్టర్ డిగ్రీ చదువుతున్న లీ అనే విద్యార్థి కూడా ఖాళీ సమయంలో డబ్బు సంపాదించాలనుకున్నాడు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో సైక్లింగ్కు పెరుగుతున్న ఆదరణను గమనించి ఆ దిశగా అడుగులు వేశాడు. తన స్నేహితుడితో కలిసి షాంఘైలో ప్రొఫెషనల్ సైక్లింగ్ శిక్షణ మొదలు పెట్టాలని భావించాడు. అయితే తన మిత్రుడికి ఉద్యోగం దొరకడంతో అతడు మధ్యలోనే వెళ్లిపోయాడు. లీ మాత్రం ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
చదువు కొనసాగిస్తూనే..
ముందుగా సైకిల్ తొక్కడం ఎలా నేర్చుకోవాలో బోధిస్తూ చేసిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం ప్రారంభించాడు. రెండు నెలల తర్వాత అతడికి తొలి అవకాశం దక్కింది. అక్కడి నుంచి లీ వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఒక్క చదువు కొనసాగిస్తూనే, మరో పక్క ఉపాధి వెతుక్కున్నాడు. పిల్లలు, పెద్దలకు ఎంతో ఓపిగ్గా సైకిల్ తొక్కడం (bicycle ride) నేర్పిస్తూ మన్ననలు పొందాడు. దీంతో అతడికి దగ్గర సైకిల్ నేర్చుకునేందుకు స్థానికులు ఆసక్తి కనబరిచారు.
తన వద్ద నేర్చుకుంటే కచ్చితంగా సైకిల్ వస్తుందన్న భరోసా ఇవ్వడంతో ఔత్సాహికులకు నమ్మకం పెరిగింది. ఒక్కొక్కరి నుంచి 800 యువాన్లు (సుమారు రూ. 10 వేలు) తీసుకునేవాడు. రెండు క్లాసులతోనే శిక్షణ పూర్తి చేసేవాడు. ఒక్కొ క్లాస్కు గంటన్నర నుంచి 2 గంటల సమయం తీసుకుంటాడు. పిల్లలు త్వరగా నేర్చుకోలేరు కాబట్టి వారికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించేవాడు. సైక్లింగ్ శిక్షణ ద్వారా రెండేళ్లలో అతడు దాదాపు 35 లక్షల రూపాయలకు పైగా సంపాదించినట్టు 'సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్' వెల్లడించింది.
అలా నేర్పిస్తాడు..
ఓర్పుగా నేర్పించడమే తన విజయ రహస్యం అంటాడు లీ. శిక్షణ కోసం తన దగ్గరకు వచ్చే వారితో ముందుగా 10 నిమిషాలు మాట్లాడతానని, దీని ద్వారా వారు ఎంత సమయంలో నేర్చుకోగలుగుతారో అంచనా వస్తానని చెప్పాడు. చిన్నతనం సైకిల్ నేర్చకుంటూ పడిపోవడంతో కలిగిన భయం వల్ల చాలా మంది వెనుకంజ వేస్తుంటారు. వారిలో ఆ భయాన్ని పొగొట్టడానికే వారితో మాట కలుపుతానని వివరించారు.
షాంఘై దాటి..
సైక్లింగ్కు ఇంత ఆదరణ ఉందని తాను ఊహించలేదని లీ చెప్పాడు. జూన్లో తన చదువు పూర్తవగానే తన సేవలను విస్తరిస్తానని తెలిపాడు. తన బోధనా పద్ధతులను మరింత మెరుగుపరుచుకుని షాంఘై వెలుపల కూడా శిక్షణ ఇస్తానని వెల్లడించాడు. జెజియాంగ్, జియాంగ్సు ప్రాంతాల్లోనూ సైక్లింగ్ కోచింగ్కు ప్లాన్ చేస్తున్నానని పేర్కొన్నాడు.