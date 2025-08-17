 నత్త జిగురుతో కాంతులీనే చర్మం..! | Beauty Tips: Snail slime benefits For Human Skin care | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నత్త జిగురుతో కాంతులీనే చర్మం..!

Aug 17 2025 9:04 AM | Updated on Aug 17 2025 9:04 AM

Beauty Tips: Snail slime benefits For Human Skin care

ఈ అత్యాధునిక చర్మ సంరక్షణ పరికరం అందాన్ని కోరుకునేవారికి ఒక వరం. చర్మానికి ఎల్‌ఈడీ థెరపీలను అందించే డివైస్‌లు ఎన్ని అందుబాటులోకి వచ్చినా, సౌందర్యప్రియులకు ఈ మెషిన్‌ అందించే పర్ఫెక్షనే వేరు! దీనిలోని ఫొటో–బయోమాడ్యులేషన్‌  టెక్నాలజీ.. ఆన్‌  చెయ్యగానే ఎరుపు కాంతిని విడుదల చేస్తూ, కేవలం 12 నిమిషాల్లోనే ముఖానికి కొత్త మెరుపుని అందిస్తుంది. దీని పనితీరు క్లినికల్‌ పరీక్షల్లో కూడా నిగ్గుతేలింది.

ఈ డివైస్‌ ముఖాకృతిలోనే రూపొందడంతో దీని ముందు ముఖాన్ని ఉంచినప్పుడు అన్నివైపుల నుంచి లైట్‌ థెరపీ జరుగుతుంది. దాంతో చర్మం మృదువుగా, కాంతిమంతంగా మారుతుంది. ఈ డియోర్‌ స్కిన్‌  లైట్‌ థెరపీని క్రమం తప్పకుండా మూడు నెలల పాటు అందుకున్న తర్వాత వయసుతో వచ్చే ముడతలు, మచ్చలు చాలా వరకూ తగ్గుతాయి. చర్మం యవ్వనంగా మారుతుంది.

ఈ మాస్క్‌ డివైస్‌ అన్ని రకాల చర్మాలకు అనువైనదే. సున్నితమైన స్కిన్‌  టైప్‌ ఉన్నవారికి కూడా పలు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ డివైస్‌ ఒక టేబుల్‌ ల్యాంప్‌లా అనిపిస్తుంది. దీని స్టాండ్‌ ఎటువైపు అయినా వంగుతూ, వాడుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది. దీన్ని ఆన్‌  చేసి లైట్‌ థెరపీ పొందేటప్పుడు, పడుకుని లేదా కూర్చుని కూడా ఈ ట్రీట్‌మెంట్‌ పొందొచ్చు.

వినూత్నమైన బ్యూటీ ట్రీట్‌మెంట్స్‌లో ‘స్నెయిల్‌ క్రాల్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌’ లేదా ‘స్నెయిల్‌ ఫేషియల్‌’ ఒక రకం! ఈ చికిత్సలో నత్తల నుంచి స్రవించే జిగురుతో చర్మంపై మసాజ్‌ చేస్తారు. ఈ విధానం ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే గ్రీస్‌లో ప్రారంభమైంది. తూర్పు ఆసియాలో, ముఖ్యంగా దక్షిణ కొరియా, జపాన్‌ దేశాల్లో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ నత్త జిగురుతో చర్మం తేమను పెంచడం, గాయాలను నయం చేయడం, కణాల పునరుద్ధరణ చేయడంతో పాటు కొన్ని రకాల చర్మ క్యాన్సర్‌లను కూడా నివారించవచ్చని నిపుణులు తేల్చారు. 

ఈ ట్రీట్‌మెంట్‌తో కొలాజెన్‌ ఉత్పత్తి పెరిగి, ముఖంపై గీతలు, ముడతలు తగ్గుతాయి. అలాగే గాయాలు, అలర్జీలు, దురదలు వంటి సమస్యలు కూడా నయమవుతాయి. ఈ చికిత్సలో నేరుగా నత్తను చర్మంపై వదులుతారు. లేదంటే నత్త నుంచి సేకరించిన జిగురు ముఖానికి పూస్తారు. నత్త జిగురుతో ఇప్పుడు ఎన్నో సౌందర్య ఉత్పత్తులు కూడా తయారవుతున్నాయి.  

(చదవండి: ప్రెగ్నెంట్‌గా ఉన్నప్పుడు హెపటైటిస్‌ బీ వస్తే ప్రమాదమా..? బిడ్డకి కూడా వస్తుందా?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఏడేళ్ల క్రితం నాటి మధుర క్షణాలు షేర్‌ చేసిన రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24)
photo 3

ప్రకృతిలో మమేకమై.. మెగా డాటర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న నిర్మాత సురేశ్ బాబు (ఫొటోలు)
photo 5

బంధువుల పెళ్లిలో రమేశ్ బాబు కుటుంబం (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Conspiracy On Electricity Purchase 1
Video_icon

విద్యుత్ కొనుగోలులో బయటపడ్డ బాబు కుట్ర
New Appointments In YSRCP Party 2
Video_icon

YSRCPలో పలు నూతన నియామకాలు
AP Revenue Services Association Angry On MLA Madhavi Reddy 3
Video_icon

కడప MLA మాధవిరెడ్డిపై ఏపీ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ ఆగ్రహం
India Grandly Welcomes Shubhanshu Shukla In Delhi 4
Video_icon

ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులో శుభాంశు శుక్లాకు ఘన స్వాగతం
Parents Attack Madhapur Women Hostel Owner For Misbehaving With Girls 5
Video_icon

యువతుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. హాస్టల్ యజమానిపై తల్లిదండ్రులు దాడి
Advertisement
 