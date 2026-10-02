 ఆటోడ్రైవర్‌తో వివాహేతర సంబంధం చివరికి..! | Extramarital affair with the auto driver finally ended.! | Sakshi
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ఆటోడ్రైవర్‌తో వివాహేతర సంబంధం చివరికి..!

Oct 2 2026 11:23 AM | Updated on Oct 2 2026 12:05 PM

Extramarital affair with the auto driver finally ended.!

తమిళనాడు: మాంగాడు సమీపంలోని పట్టూరు ప్రాంతానికి చెందిన ముజైదీన్‌ (30). ఇతని భార్య సోఫియా (26). బుధవారం రాత్రి సోఫియా ప్రవర్తన పై అనుమానం కారణంగా, ముజైదీన్‌ మాంసం నరికే కత్తితో ఆమెను నరికి చంపి పారిపోయాడు. మాంగాడు బస్‌ స్టేషన్‌లో ముజైదీన్‌  ను పోలీసుల అరెస్టు చేసి విచారించారు. ముజైదీన్‌ తన వాంగ్మన్‌లో సంచలన సమాచారాన్ని ఇచ్చాడు.

మాంగాడు సమీపంలోని పట్టూరు ప్రాంతానికి చెందిన ముజైదీన్‌ (30) , ఆ ప్రాంతంలోని ఒక మాంసం దుకాణంలో కూలీగా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను 8 సంవత్సరాల క్రితం సోఫియా (26) ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ దంపతులకు ప్రస్తుతం 7 ఏళ్ల కుమార్తె ఉంది. ఈ స్థితిలో, గత కొన్ని నెలలుగా ముజైదీన్‌ మద్యానికి బానిసయ్యాడు. దీని కారణంగా అతను పనికి వెళ్లకుండ, రోజంతా తాగుతూ ఉన్నాడు. ఇతని భార్య సోఫియా దీనిని ఖండించింది. చికిత్స కోసం అతన్ని ఒక డ్రగ్‌ రిహాబిలిటేషన్‌ సెంటర్‌లో చేర్పించారు. కొన్ని రోజులుగా మద్యం తాగని ముజైదీన్, ఆ తర్వాత మళ్లీ మద్యానికి బానిసయ్యాడు. 

ఈ నేపథ్యంలో తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలనుకున్న సోఫియా, స్థానిక బట్టల దుకాణంలో పనిమనిషిగా పనిచేస్తు వచ్చింది. ఆమె రోజూ పనికి వెళ్తుండగా, ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్‌తో ఆమెకు మంచి స్నేహం ఏర్పడిందని, చాలా కాలంగా ఫోన్‌లో మాట్లాడుకుంటోందని ముజైదీన్‌కు తెలిసింది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాతో ఆమె కొంతకాలం పాటు ఆ ఆటో డ్రైవర్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడలేదు. 

అయితే, ముజైదీన్‌కు తన భార్య పై అనుమానం వచ్చి ఆమెను కొట్టాడు. సోఫియా బుధవారం రాత్రి చాలా సేపు ఆమె తన స్నేహితురాలితో సెల్‌ ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా చూసి, మళ్లీ ఆటో డ్రైవర్‌తో మాట్లాడుతోందని అనుమానించిన ముజైదీన్, మద్యం మత్తులో సోఫియాను మాంసం నరికే కత్తిని తెచ్చి, తన భార్య సోఫియాను ఛాతీతో సహా పలుచోట్ల నరికి చంపాడు.

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