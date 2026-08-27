సుజుకి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు.. ధర ఎంతంటే?

యునైటెడ్ కింగ్డమ్తో సహా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కోసం రూపొందించిన, ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్న తమ మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కార్ అయిన ఈ-స్కైని సుజుకి ఆవిష్కరించింది. ఇది నిబంధనలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేసిన, పట్టణ వాతావరణాలకు అనువైన కాంపాక్ట్ పరిమాణాన్ని కొనసాగిస్తూనే, బాక్స్ ఆకారంలో రూపుదిద్దుకుంది.
యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో, సుజుకి ఈ-స్కై ధరలు 20,000 పౌండ్ల (రూ. 26.08 లక్షలు) కంటే తక్కువ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇది గత సంవత్సరం టోక్యో మోటార్ షోలో ప్రదర్శించిన కాన్సెప్ట్కు చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ.. ప్రొడక్షన్ మోడల్ కోసం కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సుజుకి ఈ-స్కై ఎలక్ట్రిక్ కారులో సుమారు 63 bhp పవర్ ఉత్పత్తి చేసే ఒకే ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను అమర్చనున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ మోడల్ సుమారు 310 కిలోమీటర్ల డ్రైవింగ్ రేంజ్ను అందిస్తుందని సమాచారం.
సుజుకి ఈ-స్కై 3,395 మిమీ పొడవు, 1,475 మిమీ వెడల్పు, 1,625 మిమీ ఎత్తు, వీల్బేస్ 2,460 మిమీ వరకు ఉంటుంది. చల్లని వాతావరణంలో క్యాబిన్ను వేడి చేయడానికి శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి మరియు విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి రూపొందించిన డైరెక్ట్ హీట్-పంప్ సిస్టమ్ మరియు ఎయిర్-హీటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ను సుజుకి ఈ మోడల్లో అమర్చింది.
సుజుకి ఈ-స్కైలో 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఈవీకి ప్రత్యేకమైన రూట్ ప్లానింగ్తో కూడిన కనెక్టెడ్ నావిగేషన్ ఉన్నాయి. ఈ నావిగేషన్ సిస్టమ్, మార్గాలను,ఛార్జింగ్ ప్రదేశాలను సూచించేటప్పుడు బ్యాటరీ ఛార్జ్ స్థాయిలను మరియు ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
సుజుకి ఈ-స్కై ఎలక్ట్రిక్ కారు భారతదేశంలో లాక్ అవుతుందా?, లేదా అనే విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఒకవేళ సుజుకి భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తే, అది టాటా టియాగో ఈవీ మరియు ఎంజీ కామెట్ ఈవీ వంటి సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు ప్రత్యర్థిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.