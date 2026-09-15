 స్వల్ప లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Updates: Sensex, Nifty Modest Gains Watch Today | Sakshi
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Stock Market Updates: స్వల్ప లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Sep 15 2026 9:38 AM | Updated on Sep 15 2026 10:22 AM

Stock Market Updates: Sensex, Nifty Modest Gains Watch Today

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం స్వల్ప లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:34 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 54 పాయింట్లు పెరిగి 23,456 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 214 పాయింట్లు పుంజుకొని 75,008 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.59

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 107 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.01 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.48 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.56 శాతం పడిపోయింది.

Today Nifty position 15-09-2026(time: 09:34 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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