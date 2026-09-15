దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మంగళవారం స్వల్ప లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:34 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 54 పాయింట్లు పెరిగి 23,456 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 214 పాయింట్లు పుంజుకొని 75,008 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.59
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 107 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 5.01 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.48 శాతం నష్టపోయింది.
నాస్డాక్ 0.56 శాతం పడిపోయింది.
Today Nifty position 15-09-2026(time: 09:34 am)
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