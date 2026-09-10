 నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌.. | Stock Market Today: Nifty, Sensex End Losing Run With Flat Rally | Sakshi
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Stock Market Updates: నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌..

Sep 10 2026 10:00 AM | Updated on Sep 10 2026 10:43 AM

Stock Market Today: Nifty, Sensex End Losing Run With Flat Rally

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం ఫ్లాట్‌గా ట్రేడవుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:55 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 7 పాయింట్లు పెరిగి 23,440 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 47 పాయింట్లు పుంజుకొని 74,812 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.72

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 101 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.84 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.48 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.64 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 10-09-2026(time: 09:55 am)

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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