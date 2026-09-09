 Stock Market: నష్టాలే.. ఐటీ షేర్లు ఢమాల్‌ | Stock Market Close Update Sept 9 Sensex Nifty falls | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market: నష్టాలే.. ఐటీ షేర్లు ఢమాల్‌

Sep 9 2026 4:15 PM | Updated on Sep 9 2026 4:36 PM

Stock Market Close Update Sept 9 Sensex Nifty falls

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాలలో ముగిశాయి. పెరుగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్‌ బ్యారెల్ కు 100 డాలర్లను తాకడంతో భారత బెంచ్ మార్క్ సూచీలు ప్రభావితమయ్యాయి. మూడవ రోజు కూడా క్షీణించాయి. సెన్సెక్స్ 813.35 పాయింట్లు లేదా 1.08 శాతం క్షీణించి 74,764.23 వద్ద, నిఫ్టీ 203.60 పాయింట్లు లేదా 0.86 శాతం క్షీణించి 23,431.50 వద్ద ముగిసింది.

ఇన్ఫోసిస్, హెచ్‌సీఎల్ టెక్నాలజీస్, టెక్ మహీంద్రా స్టాక్‌లు నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.51 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.48 శాతం తగ్గాయి. రంగాల వారీగా చూస్తే నిఫ్టీ ఐటీ అత్యంత క్షీణించి 3 శాతానికి పైగా నష్టపోయింది. నిఫ్టీ రియాల్టీ కూడా తక్కువ పనితీరు కనబరిచింది. నిఫ్టీ మెటల్ మాత్రం అవుట్ పెర్ఫార్మ్ చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉదయ బాను నిర్మాతగా.. ‘పంచనామా’ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

photo 2

‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రతి ఇంట్లో అదే చర్చ : వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సింపుల్ లుక్‌లో స్టన్నింగ్ బ్యూటీ.. శ్రీనిధి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 5

భార్యతో సుకుమార్.. 80s రెట్రో లుక్‌లో అదిరిపోయే.. (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan About Padayatra 2.0 1
Video_icon

సెప్టెంబర్లోనే నా పాదయాత్ర రాసిపెట్టుకోండి హిస్టరీ రిపీట్ చేద్దాం
Bigg BOSS 10 Telugu Review 2
Video_icon

మిడ్ నైట్ గుస గుసలు.. ఆటను రామ్ ప్రసాద్ మారుస్తున్నాడా?
YS Jagan About His Padayatra And Local Body Elections 3
Video_icon

2019 హిస్టరీ రిపీట్ చేద్దాం.. జరగబోయేది కురుక్షేత్ర సంగ్రామం
Sakshi Report Lokesh Fails DSC Scam 4
Video_icon

సాక్షి సంచలన రిపోర్ట్...బయటపడ్డ మరో వ్యక్తి

Gold Price Today Sharp Fall in Gold Rates 5
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు తులం ఎంతంటే?
Advertisement
 