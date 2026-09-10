 దేశవ్యాప్తంగా 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌! | Bank Strike Effect, Banks To Remain Closed For 4 Days Across India Amid Consecutive Holidays | Sakshi
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Banks Closure Alert: దేశవ్యాప్తంగా 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!

Sep 10 2026 8:21 AM | Updated on Sep 10 2026 9:26 AM

Bank strike effect Banks to close 4 days

దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులు, సహకార సంఘాలు, గ్రామీణ బ్యాంకుల ఉద్యోగులు  అధికారులు ఒక రోజు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమ్మెతో పాటు వరుసగా వచ్చే సెలవుల కారణంగా  4 రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్‌ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగనుంది. శుక్రవారం బ్యాంకు ఉద్యోగులు, అధికారుల ఒక రోజు దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపు నిచ్చారు.

శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు. ఆ మరసటి రోజు ఆదివారం,  ఆతదుపరి రోజు సోమవారం  వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు. వరుస సెలవులతో చెక్కుల క్లియరింగ్, డిపాజిట్లు, విత్‌డ్రాయల్స్, విదేశీ మారక ద్రవ్య లావాదేవీలు పూర్తిగా స్తంభించిపోనున్నాయి. 4 రోజుల పాటు డిపాజిట్‌ ప్రక్రియ నిలిచిపోవడంతో ఏటీఎంలలో నగదు కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

ప్రతి నెలా అన్ని శని, ఆదివారాలు బ్యాంకులకు సెలవు దినాలుగా ప్రకటించాలనే మూడేళ్ల క్రితం నాటి డిమాండ్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోవడం, ఉద్యోగులు, అధికారుల ఇతర పెండింగ్‌ డిమాండ్లపై యాజమాన్యం ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపి పరిష్కరించకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ ఒక రోజు సమ్మెకు బ్యాంక్‌ ఉద్యోగులు సిద్ధమయ్యారు. కాగా,  ఈ నెల 28 నుండి 30 వరకు మరో 3 రోజుల సమ్మె సైతం చేపట్టనుండడం గమనార్హం.

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