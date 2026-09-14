 'గోల్డెన్ మోదక్'..ధర ఎంతో తెలుసా! | Golden Modak Worth Rs 27000 Per Kg Steals Spotlight At Nashik Sweet Shop | Sakshi
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'గోల్డెన్ మోదక్'..ధర ఎంతో తెలుసా!

Sep 14 2026 3:29 PM | Updated on Sep 14 2026 3:53 PM

Golden Modak Worth Rs 27000 Per Kg Steals Spotlight At Nashik Sweet Shop

దేశమంత అంబరాన్నంటేలా వినాయక చవితి వేడుకల సంబరాలతో సందడిగా ఉంది. ఎటూ చూసి కొలువుదీరిన రకరకాల వినాయక రూపాలు, పిల్లలు, పెద్దలు కోలహాలమే కనిపిస్తుంది. మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్వీట్‌ షాపులు గణేశుడికి ప్రీతీకరమైన ప్రసాదాల అమ్మకాలతో రద్దీగా ఉన్నాయి. అయితే ఓ స్వీట్‌ షాపు మాత్రం అందర్నీ ఆకర్షించడమే కాదు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. వినాయకుడు ఎంతో మెచ్చే ‘గోల్డెన్‌ మోదక్‌’తో అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చింది ఈ స్వీట్‌ షాపు. 

తినదగిని ఈ మోదకాలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా చూపురులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. తినదగిన విధంగా బంగారు పొతతో తయారు చేసిన ఈ మోదకాలు నాసికాలో విద్యా వికాస్‌ సర్కిల్‌ వద్ద ఉన్న ‘సాగర్‌ స్వీట్స్‌’ షాపు వారు తయారు చేశారు. వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని ఈ మోదకాలు అందరీ మనసుల్ని దోచడమే కాదు, కొనుగోలు చేసేందుకు ఎగబడుతున్నారు. నెట్టింట ఈ బంగారు మోదకాలు వైరల్‌ కావడంతో ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

వినాయకుడికి అమిత ప్రీతీపాత్రమైన మోదకాలకు తమ సృజనాత్మకతను జోడించి సరికొత్త ఆకర్షణను ఇచ్చి అమ్మకాలు పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయడం విశేషం. ఇంతకీ ఈ బంగారు మోదకాలు కిలో ఎంత ధర పలుకుతున్నాయో వింటే విస్తుపోవడం ఖాయం. ఇవి కిలో అక్షరాల రూ. 27 వేలు పైమాటే. 

(చదవండి: అంబానీ ఇంట ఘనంగా గణేష్‌ చతుర్థి వేడుకలు..!)
 

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