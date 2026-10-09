 స్టాక్ మార్కెట్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌.. | Stock Market Today Update On October 9th 2026, Sensex Nifty Break Losing Streak Market Recovery | Sakshi
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Stock Market Updates: స్టాక్ మార్కెట్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌..

Oct 9 2026 9:44 AM | Updated on Oct 9 2026 10:30 AM

Stock Market Update Sensex Nifty Break Losing Streak Market Recovery

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:35 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 156 పాయింట్లు పెరిగి 22,389 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 482 పాయింట్లు పుంజుకొని 72,082 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.04

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 102.9 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.2 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.47 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.25 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 09-10-2026(time: 09:35 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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