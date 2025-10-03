తయారీ రంగంలో వృద్ధికి వ్యూహాలు

ప్రపంచంలోనే చైనాను వెనక్కినెట్టి అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా భారత్ అవతరిస్తుంది. 2023 ఏప్రిల్ నాటికి భారతదేశ జనాభా చైనాను అధిగమించినట్లు కొన్ని నివేదికలు ధ్రువీకరించాయి. ఈ పరిణామం భారతదేశానికి ఒక విశిష్టమైన అవకాశాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఒకప్పుడు జనాభా పెరుగుదల ఆర్థికాభివృద్ధికి భారంగా కనిపించినప్పటికీ సరైన వ్యూహాలతో వ్యవహరిస్తే దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి, వస్తు వినియోగానికి (Consumption), వాణిజ్య విస్తరణకు అనుకూలంగా దీన్ని మలచుకోవచ్చు.
భారతదేశంలోని దాదాపు 145 కోట్ల జనాభాలో అధిక శాతం యువ జనాభా (సుమారు 47% మంది 25 ఏళ్ల లోపు వారు) ఉండటం దేశానికి అతిపెద్ద బలం. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అంతర్గత వినియోగదారుల మార్కెట్ (Domestic Consumer Market)ను అందిస్తుంది. అనేక అంతర్జాతీయ కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తుల విక్రయాల కోసం ఇప్పటికే భారత్పై ఆధారపడుతున్నాయి. ఎందుకంటే, భారతదేశంలో వస్తువులకు డిమాండ్ నిరంతరాయంగా ఉంటుంది. ఈ భారీ డిమాండ్ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యపరమైన ఆటుపోట్లను తట్టుకోవడానికి దేశానికి ఒక స్థిరమైన ఆధారాన్ని ఇస్తుంది.
జనాభా అధికంగా ఉన్న మరో దేశం చైనా ప్రారంభంలో తయారీ రంగంపై దృష్టి సారించి ప్రపంచ మార్కెట్ను ఆకర్షించింది. అయితే భారత్ మాత్రం మొదట్లో సేవల రంగం (Services Sector)పై ఆసక్తి చూపింది. ముఖ్యంగా ఐటీ, ఐటీ-బీపీఎం రంగాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించింది. ప్రస్తుతం భారతదేశ స్థూల దేశీయోత్పత్తి (GDP)లో సేవల రంగం వాటా 55% కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సేవల రంగం సాధించిన ప్రగతిని ఇప్పుడు తయారీ రంగం (Manufacturing Sector) వృద్ధికి అనుసంధానించడం తక్షణావసరంగా తోస్తుంది.
తయారీ రంగం బలోపేతానికి చర్యలు
అధిక జనాభాను వస్తు వినియోగానికి తోడ్పడేలా, దీని ద్వారా వాణిజ్య పరంగా దేశం అభివృద్ధి చెందేందుకు భారతదేశం వ్యూహాత్మక చర్యలను చేపట్టాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
‘మేక్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ది వరల్డ్’పై పెట్టుబడులు పెంచాలి. అంతర్గత మార్కెట్తో పాటు, చైనా తరహాలో ప్రపంచ తయారీ కేంద్రంగా భారత్ ఎదగాలి. దీనికి ‘ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకాలు (Production Linked Incentive - PLI Schemes)’ను మరింత విస్తృతం చేయాలి.
గ్లోబల్ సరఫరా చెయిన్లో (Global Supply Chain) వైవిధ్యం కోరుకునే ప్రపంచ కంపెనీలను ఆకర్షించేలా స్థిరమైన, పారదర్శకమైన విధానాలను అమలు చేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఆటోమొబైల్స్ వంటి అధిక విలువ కలిగిన రంగాలపై దృష్టి సారించాలి.
భారత్లో తయారయ్యే ఉత్పత్తులు ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత (Global Quality Standards) కలిగి ఉండేలా కఠినమైన ప్రమాణాలను అమలు చేయాలి.
వినియోగం నుంచి ఉత్పత్తి వైపు..
భారతదేశంలోని అధిక జనాభా కేవలం వినియోగదారులుగా కాకుండా, అత్యంత సమర్థవంతమైన ఉత్పాదక శక్తి (Productive Force)గా మారాలి. తయారీ రంగం అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడం, సాంకేతిక విద్య (Vocational Training)పై ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడం అవసరం. యువ జనాభా వరం కావాలంటే, వారికి ఉపాధి కల్పన (Employment Generation) జరగాలి. తక్కువ రవాణా ఖర్చులు, వేగవంతమైన వస్తు రవాణా కోసం మెరుగైన రోడ్లు, పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలి. ఇది తయారీ రంగ ఖర్చులను తగ్గించి గ్లోబల్ మార్కెట్లో పోటీ పడేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.
వాణిజ్యపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం
యూఎస్ వంటి దేశాలు భారత్పై సుంకాలు విధించినప్పటికీ అధిక జనాభా ఉన్న చైనాపై ఆ చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనేది ప్రపంచ వాణిజ్య రాజకీయాల్లో భారత్ ఎదుర్కొంటున్న సంక్లిష్టతను సూచిస్తుంది. ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తులతో (యూఎస్, యూరోపియన్ యూనియన్) స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలను (Free Trade Agreements - FTAs) చర్చించి వాణిజ్య అవరోధాలను తగ్గించుకోవాలి. ప్రపంచ కంపెనీలు చైనాకు ప్రత్యామ్నాయంగా చూస్తున్న ‘చైనా ప్లస్ వన్’ వ్యూహాన్ని భారత్ అనుకూలంగా మలచుకోవాలి. రాజకీయంగా స్థిరమైన, ఆర్థికంగా ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా భారత్ తనను తాను నిరూపించుకోవాలి.
గ్రామీణ వినియోగాన్ని పెంచడం
భారతదేశ జనాభాలో ఎక్కువ భాగం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంది. గ్రామీణ ఆదాయం పెరిగితే, అంతర్గత వస్తు వినియోగం అమాంతం పెరుగుతుంది. గ్రామాల్లో వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను, రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడం ద్వారా గ్రామీణ డిమాండ్ ఊపందుకునేలా చేయాలి. ఇది తయారీ రంగ ఉత్పత్తులకు స్థిరమైన మార్కెట్ను అందిస్తుంది.
భారతదేశానికి అధిక జనాభా అనేది ఒక భారీ సామర్థ్యం ఉన్న వనరుగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ జనాభా శక్తిని కేవలం వినియోగంగానే కాకుండా ఉత్పాదకత, వాణిజ్య శక్తిగా మార్చగలగాలి. తయారీ రంగంపై దృష్టి సారించి, యువతకు సరైన నైపుణ్యాలు అందించి, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. చైనా తయారీ రంగాన్ని ఎంచుకున్నట్లుగా భారత్ కూడా తన సేవల రంగాన్ని బలంగా ఉంచుతూనే తయారీ రంగానికి కొత్త ఊపిరి పోయడం ద్వారా సుస్థిరమైన, సమ్మిళిత వృద్ధి సాధిస్తుంది.
