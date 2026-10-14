 భారత్‌ భవిష్యత్తుకు సెమీకండక్టర్లు కీలకం | Semiconductors are crucial for Indias future | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌ భవిష్యత్తుకు సెమీకండక్టర్లు కీలకం

Oct 14 2026 4:14 AM | Updated on Oct 14 2026 4:14 AM

Semiconductors are crucial for Indias future

టాటా సన్స్‌ చైర్మన్‌ ఎన్‌ చంద్రశేఖరన్‌

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశ భవిష్యత్తుకు సెమీకండక్టర్లు కీలకంగా ఉంటాయని టాటా సన్స్‌ చైర్మన్‌ ఎన్‌ చంద్రశేఖరన్‌ చెప్పారు. అంతర్జాతీయంగా సరఫరా వ్యవస్థలో ముఖ్య పాత్ర పోషించేందుకు సర్వసన్నద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇందుకు అవసరమైన ప్రతిభావంతుల లభ్యత, దేశీయంగా అతి పెద్ద మార్కెట్, అంతర్జాతీయంగా భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకునే సత్తాలాంటి అంశాలు  దేశానికి సానుకూలంగా ఉన్నాయని వివరించారు. 2026 బ్లూమ్‌బర్గ్‌ న్యూ ఎకానమీ ఫోరం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆయన ఈ విషయాలు తెలిపారు. 

దేశీయ వినియోగ అవసరాలను తీర్చే ముఖ్యమైన పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిల్చేందుకు 160 ఏళ్ల టాటా గ్రూప్‌ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని చంద్రశేఖరన్‌ చెప్పారు. సెమీకండక్టర్ల వ్యవస్థను నిర్మించడంలో భాగస్వామ్యాలు చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నందున.. టెక్నాలజీల కోసం గ్లోబల్‌ దిగ్గజాలతో భారత్‌ చేతులు కలపాల్సి ఉంటుందని ఆయన వివరించారు. అదే సమయంలో విద్యుత్‌ అవసరాలపై కూడా ఒక కన్నేసి ఉంచాలని పేర్కొన్నారు. 

టాటా గ్రూప్‌లో భాగమైన టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సంస్థ రూ. 91,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో గుజరాత్‌లోని ధొలెరాలో సెమీకండక్టర్‌ ఫ్యాబ్రికేషన్‌ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందుకోసం తైవాన్‌కి చెందిన పవర్‌చిప్‌ సెమీకండక్టర్‌ మాన్యుఫాక్చరింగ్‌ కార్పొరేషన్‌ (పీఎస్‌ఎంసీ)తో జట్టు కట్టింది. వాహనాలు, మొబైల్‌ పరికరాలు, కన్జూమర్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మొదలైన వాటిలో ఉపయోగించే చిప్‌లను ఈ ప్లాంటులో తయారు చేయనున్నారు. టాటా గ్రూప్‌ అటు అస్సాంలో రూ. 27,000 కోట్లతో సెమీకండక్టర్‌ అసెంబ్లీ, టెస్ట్‌ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తోంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 