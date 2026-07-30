నెలకు రూ.3 లక్షల జీతం.. నిద్రకూ టైమ్ లేదు!

నెల తిరిగేసరికి ఖాతాలో రూ.3 లక్షల వేతనం జమవుతోంది.. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు, ఆకర్షణీయమైన కెరీర్.. కానీ, ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేందుకు సమయం లేదు. రోజుకు 15-16 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ల ముందే జీవితం కరిగిపోతోంది. బెంగళూరులోని ఓ ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలో పనిచేస్తున్న 26 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ పంచుకున్న ఈ చేదు నిజం ఇప్పుడు అటు కార్పొరేట్ రంగాన్ని, ఇటు సామాజిక వర్గాలను ఆలోచింపజేస్తోంది.
సామాజిక మాధ్యమం ‘రెడ్డిట్’ వేదికగా ఆ యువకుడు పంచుకున్న ఆవేదన నేటి ఐటీ రంగంలో విస్తరిస్తున్న టాక్సిక్ వర్క్ కల్చర్ (విషపూరితమైన పని సంస్కృతి), లైఫ్-వర్క్ ఇంబ్యాలెన్స్ను స్పష్టంగా ఎత్తిచూపుతోంది. రోజువారీ పనిభారంతో శారీరకంగా, మానసికంగా తీవ్రమైన అలసటకు (బర్న్ఔట్) గురవుతున్నానని చెప్పాడు. అసలు జీవితం ఎటు వైపు వెళ్తుందో అర్థం కావడం లేదని కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ప్రాజెక్ట్ డెడ్లైన్లు, విపరీతమైన పని ఒత్తిడితో వ్యక్తిగత జీవితం పూర్తిగా శూన్యమైపోయిందని సదరు టెక్కీ వాపోయాడు.
జీతం ఎక్కువే.. శ్రమా ఎక్కువే!
అధిక వేతనాలు చెల్లిస్తున్నామనే సాకుతో ఉద్యోగుల నుంచి 15-16 గంటల శ్రమను పిండుకోవడం ఐటీ సంస్కృతిలో భాగమైపోతోంది. ఒకవైపు ఆరోగ్య సమస్యలు, మరోవైపు డిప్రెషన్ వంటి మానసిక ఒత్తిళ్లు యువతను కుంగదీస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఇది.
చట్టబద్ధమైన హద్దులు ఏవి?
పని గంటల నియంత్రణ, ఉద్యోగుల మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించాల్సిన బాధ్యత కంపెనీలపై ఎంతో ఉంది. నాణ్యమైన పని పొందాలంటే ఉద్యోగికి తగినంత విశ్రాంతి, వ్యక్తిగత సమయం లభించడం అత్యంత ఆవశ్యకం. పని చేయడానికి బతుకుతున్నామా? లేక బతకడానికి పని చేస్తున్నామా? అనే ప్రాథమిక సూత్రాన్ని కార్పొరేట్ యాజమాన్యాలు గుర్తుంచుకోవాలని కొందరు చెబుతున్నారు. రూపాయి నాణేనికి ఒకవైపు మెరిసే జీతాలు కనిపిస్తున్నా రెండో వైపు నలిగిపోతున్న ఉద్యోగుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం అంధకారంలోకి వెళ్తుంది. మానవ వనరులను కేవలం యంత్రాలుగా కాకుండా మనుషులుగా చూసే శ్రమ సంస్కృతి వైపు పరిశ్రమ అడుగులు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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