 ఆస్తులు.. అప్పులూ ఉచితమే!! | Robert Kiyosaki says BEST ASSETS FREE rich speak language of money | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆస్తులు.. అప్పులూ ఉచితమే!!

Sep 24 2026 2:11 PM | Updated on Sep 24 2026 3:19 PM

Robert Kiyosaki says BEST ASSETS FREE rich speak language of money

‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ రచయిత, ప్రముఖ పెట్టుబడిదారు రాబర్ట్ కియోసాకి మరోసారి డబ్బు సంపాదన, ఆర్థిక ఆలోచనా విధానంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ఎక్స్‌’లో చేసిన పోస్టులో.. మనం ఉపయోగించే పదాలు, మన ఆలోచనా విధానంపై ప్రభావం చూపుతాయని పేర్కొన్నారు. “మీ అత్యుత్తమ ఆస్తులు ఉచితమే. దురదృష్టవశాత్తూ మీ అత్యంత చెత్త అప్పులు కూడా ఉచితమే” అంటూ తన పోస్టును ప్రారంభించారు.

తాను ఆదివారం జరిగే ధార్మిక పాఠశాలలో చదువుకునే సమయంలో “పదం శరీరరూపం దాల్చింది” అనే భావనను నేర్చుకున్నానని కియోసాకి తెలిపారు. తన ఉద్దేశంలో మనం మాట్లాడే మాటలే క్రమంగా మన వ్యక్తిత్వంగా మారతాయని వివరించారు. “నేను భరించలేను”, “ప్రయత్నిస్తాను”, “ధనవంతులు అత్యాశపరులు” వంటి మాటలను ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారు ఉపయోగించే పదాలుగా కియోసాకి పేర్కొన్నారు. అందుకే డబ్బుకు సంబంధించిన భాషను నేర్చుకోవాలని సూచించారు.

తాను నాలుగో తరం జపాన్‌-అమెరికన్‌ అయినప్పటికీ జపనీస్‌ భాష మాట్లాడలేనని కియోసాకి చెప్పారు. కానీ ఒకవేళ తాను జపాన్‌లో నివసించాలన్నప్పుడు లేదా అక్కడ వ్యాపారం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ భాషను నేర్చుకుంటానన్నారు. అదే విధంగా ధనవంతుల ప్రపంచంలో డబ్బుకు సంబంధించిన భాషను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ‘ఎర్న్‌డ్‌ ఇన్‌కమ్‌’, ‘పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్‌కమ్‌’, ‘పాసివ్‌ ఇన్‌కమ్‌’ అనే మూడు పదాల మధ్య తేడాను అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు.

కియోసాకి అభిప్రాయం ప్రకారం, పేదవారు ప్రధానంగా ఉద్యోగం చేసి జీతం రూపంలో వచ్చే ఆదాయంపై ఆధారపడతారు. దీన్నే ‘ఎర్న్‌డ్‌ ఇన్‌కమ్‌’గా ఆయన వివరించారు. పైగా ఇలాంటి ఆదాయంపైనే పన్నులు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నారు. అదే మధ్యతరగతివాళ్లు ఉద్యోగంతో పాటు 401(k), IRA వంటి పదవీ విరమణ పెట్టుబడి పథకాల ద్వారా ‘పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్‌కమ్‌’పై దృష్టి పెడతారని తెలిపారు. ఇక ధనవంతులు తమ వద్ద ఉన్న ఆస్తుల నుంచి పనిచేయకుండానే ‘పాసివ్‌ ఇన్‌కమ్‌’ ఆర్జిస్తారని, దీనిపై పన్నులు కూడా తక్కువని రాసుకొచ్చారు.

‘పేద మాటలు మాట్లాడొద్దు.. డబ్బు భాష నేర్చుకోండి.. దీనికి ఖర్చు కూడా చేయనక్కరలేదు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే మాటలే మన ఆర్థిక భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తాయి’అని రాబర్ట్ కియోసాకి తనను అనుసరించేవారికి సూచించారు.

ఇదీ చదవండి: అప్పు.. అప్పుతోనే చెల్లు! ఇదే ‘రిచ్‌ డాడ్‌’ సీక్రెట్‌!!
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో భారీ వర్షం... నేలకొరిగిన చెట్లు (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ హీరో ప్రిన్స్ పెళ్లి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న .. నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : నెక్లెస్ రోడ్డులో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జన వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఏష నాగుల కట్ట మీద.. వ‌ర్కింగ్ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేసిన కీర్తి సురేష్‌..(ఫొటోలు)

Video

View all
Pawan Kalyan sensational Comments 1
Video_icon

సీట్లు ఎవరో వేసే బిచ్చం కాదు.. పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
YS Jagan Review Meeting With YSRCP Regional Coordinators 2
Video_icon

పార్టీ రీజనల్ కో-ఆర్డినేటర్లతో YS జగన్ సమావేశం
Flash Floods To 7 District in AP 3
Video_icon

ఏపీకి తగ్గని ముప్పు.. 7 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ హెచ్చరిక
YS Jagan Review Meeting With YSRCP Regional Coordinators 4
Video_icon

పార్టీ రీజనల్ కో-ఆర్డినేటర్లతో YS జగన్ సమావేశం
MPP Anagani Ravi Emotional Comments On Vallabhaneni Vamsi 5
Video_icon

వల్లభనేని వంశీ గురించి చెప్తూ కన్నీళ్లు పెట్టిన MPP అనగాని రవి
Advertisement
 