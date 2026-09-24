 బెంగళూరులో యాక్సెంచర్‌ విస్తరణ | Accenture Expands Bengaluru Office Footprint by 1.26 Lakh Sq Ft | Sakshi
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బెంగళూరులో యాక్సెంచర్‌ విస్తరణ

Sep 24 2026 2:07 PM | Updated on Sep 24 2026 2:33 PM

Accenture Expands Bengaluru Office Footprint by 1.26 Lakh Sq Ft

గ్లోబల్‌ ఐటీ ప్రొఫెషనల్‌ సర్వీసెస్‌ సంస్థ యాక్సెంచర్‌ బెంగళూరులో తన కార్యాలయ విస్తరణను కొనసాగిస్తోంది. సంస్థ అదనంగా 1.26 లక్షల చదరపు అడుగుల కార్యాలయ స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకోవడంతో నగరంలో దాని మొత్తం ఆఫీస్‌ ఫుట్‌ప్రింట్‌ 5.67 లక్షల చదరపు అడుగులకు చేరినట్లు అందుబాటులో తెలుస్తుంది.

లీజు ఒప్పందం, అద్దె వివరాలు

కొన్ని మీడియా సంస్థల నివేదిక ప్రకారం, బెల్లందూర్‌లోని ప్రిటెక్‌ పార్క్‌ సెజ్‌లో యాక్సెంచర్‌ సొల్యూషన్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఈ విస్తరణ చేపట్టింది. 4.41 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలానికి లీజు పునరుద్ధరణతో పాటు మరో 1.26 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని సంస్థ అదనంగా తీసుకుంది. ప్రాపర్టీ లావాదేవీ సమాచార సంస్థ ప్రాప్‌స్టాక్‌ వివరాల ఆధారంగా ఈ సమాచారం వెల్లడైంది.

కొత్త ఒప్పందం ప్రకారం, మొత్తం 5,66,617 చదరపు అడుగుల ఛార్జబుల్‌ ఏరియా సంస్థ అధీనంలో ఉంటుంది. చదరపు అడుగుకు నెలవారీ అద్దె రూ.76.20గా నిర్ణయించినట్లు పత్రాల ఆధారంగా తెలుస్తుంది. దీంతో పెరిగిన నెలవారీ అద్దె వ్యయం సుమారు రూ.4.32 కోట్లకు చేరనుంది. ఐదేళ్ల లీజు కాలానికి మొత్తం అద్దె చెల్లింపులు దాదాపు రూ.269 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఒప్పందంలో రూ.16.11 కోట్ల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌, ప్రతి మూడేళ్లకు 12 శాతం అద్దె పెంపు నిబంధన ఉన్నాయి.

ఐటీ కార్యాలయ మార్కెట్‌పై ప్రభావం

బెంగళూరులోని బెల్లందూర్‌ ప్రాంతం ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ వెంట కీలక వాణిజ్య కార్యాలయ కేంద్రంగా కొనసాగుతోంది. భారీ కార్యాలయ లీజులు, ముఖ్యంగా గ్లోబల్‌ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు (జీసీసీలు) నగర వాణిజ్య రియల్‌ ఎస్టేట్‌ డిమాండ్‌లో ప్రాధాన్యం పొందుతున్నాయి. అయితే, యాక్సెంచర్‌ తాజా లీజు విస్తరణకు సంబంధించి సంస్థ అధికారికంగా వివరాలు వెల్లడించాల్సి ఉంది.

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