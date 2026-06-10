 రూ.20 వేల రేంజ్‌లో రియల్‌మీ కొత్త ఫోన్‌ | Realme P4R 5G Launched India Massive 8000mAh Battery | Sakshi
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రూ.20 వేల రేంజ్‌లో రియల్‌మీ కొత్త ఫోన్‌

Jun 10 2026 8:13 PM | Updated on Jun 10 2026 8:29 PM

Realme P4R 5G Launched India Massive 8000mAh Battery

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ సంస్థ రియల్‌మీ భారత  మార్కెట్లో కొత్త బడ్జెట్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్ ‘రియల్‌మీ పీ4ఆర్‌ 5జీ’ (Realme P4R 5G) విడుదల చేసింది. బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని ప్రధాన ఆకర్షణగా చేసుకుని P4 సిరీస్‌లో తాజా మోడల్‌గా వచ్చిన ఈ ఫోన్‌లో ఏకంగా  8,000mAh ‘టైటాన్’ బ్యాటరీని అందించడం విశేషం. ఈ ధర విభాగంలో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీతో వచ్చిన ఫోన్లలో ఇది ఒకటిగా కంపెనీ పేర్కొంటోంది. పూర్తి ఛార్జ్‌పై మూడు రోజుల వరకు వినియోగాన్ని అందించగలదని రియల్‌మీ చెబుతోంది.

ఫోన్‌ ప్రధాన ఫీచర్లు

  • స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమలో కెమెరా, చిప్‌సెట్‌ల కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువమంది వినియోగదారులు బ్యాటరీ బ్యాకప్‌కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న నేపథ్యంలో రియల్‌మీ ఈ ఫోన్‌ను రూపొందించింది. 8,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్, రివర్స్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బ్యాటరీ లైఫ్‌ను దీర్ఘకాలం కాపాడే టెక్నాలజీ కారణంగా ఏడు సంవత్సరాల వరకు బ్యాటరీ పనితీరు నిలకడగా ఉంటుందని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

  • ఈ ఫోన్‌లో 6.8 అంగుళాల సన్‌లైట్ డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫోన్‌కు శక్తినిచ్చే మీడియాటెక్‌ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్. Realme UI 7.0 ఆధారిత ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఇది పనిచేస్తుంది.

  • గేమింగ్ సమయంలో హీట​్‌ సమస్యను తగ్గించేందుకు 5,300mm² ఎయిర్‌ఫ్లో వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్, వన్-ట్యాప్ కూలింగ్ వంటి ఫీచర్లను అందించారు.

  • ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరాను అందించారు. AI Portrait Glow, AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity, AI Unblur వంటి AI ఆధారిత ఫోటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను ఏర్పాటు చేశారు.

  • భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఫోన్ మందం కేవలం 8.8 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే. MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ, IP65 డస్ట్ & వాటర్ రెసిస్టెన్స్, 400 శాతం అల్ట్రా వాల్యూమ్ సపోర్ట్ చేసే సూపర్ లీనియర్ స్పీకర్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

ధరలు, ఆఫర్లు

రియల్‌మీ పీ4ఆర్‌ 5జీ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇందులో 4GB + 128GB వేరియంట్‌  రూ.18,999లకు, 6GB + 128GB మోడల్‌ రూ.20,999లకు, 6GB + 256GB వేరియంట్‌ రూ.22,999లకు లభిస్తుంది. ప్రారంభ ఆఫర్‌లో భాగంగా రూ.2,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI సదుపాయం లభించనుంది. దీంతో ప్రారంభ ధర రూ.16,999కు తగ్గనుంది.

ఈ ఫోన్ టైటానియం గ్లేర్‌, సిల్వర్‌ గ్లేర్‌, లావండర్‌ గ్లేర్‌ అనే రంగుల్లో లభించనుంది. తొలి విక్రయాలు జూన్ 17 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు రియల్‌మీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

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