 కొత్త కారు: మినీ కూపర్ కన్వర్టిబుల్ స్టార్‌డస్ట్ ఎడిషన్ | MINI Cooper Convertible Stardust Edition Launched in India at Rs 62.90 Lakh | Sakshi
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కొత్త కారు: మినీ కూపర్ కన్వర్టిబుల్ స్టార్‌డస్ట్ ఎడిషన్

Jul 30 2026 11:58 AM | Updated on Jul 30 2026 12:09 PM

MINI Cooper Convertible Stardust Edition Launched India Price Features

లగ్జరీ కార్ల విభాగంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మిని (MINI) భారత మార్కెట్లో మరో ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను తీసుకొచ్చింది. మినీ కూపర్ కన్వర్టిబుల్ స్టార్ డస్ట్ ఎడిషన్ (MINI Cooper Convertible Stardust Edition) పేరుతో విడుదలైన ఈ ఓపెన్‌టాప్ కారు ధరను రూ.62.90 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. పూర్తిగా విదేశాల్లో తయారు చేసి భారత్‌కు దిగుమతి చేసే సీబీయూ మోడల్‌గా ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. మినీ ఇండియా వెబ్‌సైట్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించగా, డెలివరీలు కూడా ప్రారంభమైనట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

ఆకట్టుకునే ఎక్స్‌టీరియర్

స్టార్ డస్ట్ ఎడిషన్ సాధారణ కూపర్ కన్వర్టిబుల్‌తో పోలిస్తే మరింత ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో వస్తుంది. ఇందులో స్పార్క్లింగ్ కాపర్ గ్రే మెటాలిక్ పెయింట్‌ను ఉపయోగించారు. దీనికి కాంట్రాస్ట్‌గా సిల్వర్ మిర్రర్ క్యాప్స్, 18 అంగుళాల జేసీడబ్ల్యూ ర్యాలీ స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్ అందించారు. బ్లాక్ కలర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్ మినీ యువర్స్‌ సాఫ్ట్ టాప్‌కు ప్రత్యేకమైన వోనెన్‌ యూనియన్‌ జాక్‌ గ్రాఫిక్ ఉండటం ఈ ఎడిషన్‌కు మరింత బ్రిటిష్ టచ్‌ను ఇస్తుంది.

కన్వర్టిబుల్ సాఫ్ట్ టాప్‌ను డ్రైవింగ్‌లోనే ఆపరేట్ చేయవచ్చు. మినీ అధికారిక వివరాల ప్రకారం, ఎలక్ట్రిక్ Z-ఫోల్టిండ్‌ రూఫ్‌ను గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగం వరకు తెరవడం లేదా మూసివేయడం సాధ్యమవుతుంది. అలాగే 40 సెంటీమీటర్ల వరకు తెరుచుకునే సన్‌రూఫ్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది.

ప్రీమియం క్యాబిన్

క్యాబిన్‌లో మినీ ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ అనుభూతిని అందిస్తోంది. మినీ ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ 9తో పనిచేసే వృత్తాకార హై-రిజల్యూషన్ ఓఎల్‌ఈడీ డిస్‌ప్లే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. రీసైకిల్ చేసిన మెటీరియల్స్‌తో రూపొందించిన వెస్సిన్ స్పోర్ట్స్ సీట్లు, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే, హర్మన్ కార్డాన్ సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ప్రీమియం అనుభూతిని పెంచుతాయి. కొత్త తరం మినీ కన్వర్టిబుల్‌లో వెస్సిన్‌ అప్హోల్స్టరీ, డిజిటల్ ఇంటీరియర్ వంటి అంశాలను బీఎండబ్ల్యూ గ్రూప్‌ కూడా ధ్రువీకరించింది.

మినీ కూపర్‌ కన్వర్టిబుల్ నలుగురు ప్రయాణికులకు అనువుగా ఉంటుంది. రూఫ్‌ను మడిచినప్పుడు బూట్ సామర్థ్యం తగ్గినా, రోజువారీ అవసరాలకు ఉపయోగపడే స్థలం లభిస్తుంది. మినీ అధికారిక సమాచారంలోనూ నాలుగు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్‌ను ధ్రువీకరించింది.


204 హెచ్‌పీ పవర్.. 6.9 సెకన్లలో 100 కిమీ వేగం

పనితీరు విషయంలోనూ ఈ కన్వర్టిబుల్ ఏమాత్రం తగ్గదు. ఇందులో 2.0-లీటర్ నాలుగు సిలిండర్ల మినీ ట్విన్‌పవర్‌ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 204 హెచ్‌పీ పవర్, 300 ఎన్ఎమ్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంజిన్‌ను 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ స్టెప్ట్రోనిక్‌ స్పోర్ట్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో జత చేశారు.

ఈ కారు గంటకు 0-100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని కేవలం 6.9 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. మినీ ఇండియా ప్రస్తుత అధికారిక స్పెసిఫికేషన్లలో ఇదే 6.9 సెకన్ల యాక్సిలరేషన్‌ను పేర్కొంటోంది.

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