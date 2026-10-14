పండుగ సీజన్లో కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మారుతి సుజుకి కార్లపై అక్టోబర్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లను పరిశీలించవచ్చు. దేశీయ కార్ల మార్కెట్లో ప్రముఖ సంస్థగా ఉన్న మారుతి సుజుకి.. గ్రాండ్ విటారా, ఇన్విక్టో, ఎక్స్ఎల్6, జిమ్నీ, ఫ్రాంక్స్, ఇ-విటారా మోడళ్లపై వివిధ ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. మోడల్, వేరియంట్ను బట్టి నగదు తగ్గింపులు, పాత కారు మార్పిడిపై బోనస్లు, లాయల్టీ ప్రయోజనాలు, ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ వంటి ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
గ్రాండ్ విటారాపై అత్యధిక ప్రయోజనాలు
మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా కొనుగోలుదారులకు వేరియంట్ను బట్టి ఆఫర్లు మారుతున్నాయి. పెట్రోల్ సిగ్మా వేరియంట్పై గరిష్ఠంగా రూ.1.36 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. డెల్టా పెట్రోల్ వేరియంట్పై రూ.1.26 లక్షల వరకు, జీటా, ఆల్ఫా పెట్రోల్తో పాటు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) వేరియంట్లపై రూ.1.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. జీటా, ఆల్ఫా, AWD వేరియంట్లకు ఐదేళ్ల ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ప్యాకేజీ కూడా ఆఫర్లో భాగంగా ఉంది.
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ గ్రాండ్ విటారా కొనుగోలుదారులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ వేరియంట్లపై రూ.1.20 లక్షల వరకు ఇతర ఆఫర్లతో పాటు, అర్హత ఉన్న రాష్ట్రాల్లో రోడ్డు పన్ను మినహాయింపు లభించవచ్చు. రాష్ట్రాన్ని బట్టి ఈ పన్ను ప్రయోజనం రూ.1.85 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే రోడ్డు పన్ను మినహాయింపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధంగా వర్తించదు.
గ్రాండ్ విటారా CNG వేరియంట్లలోనూ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. డెల్టా CNGపై రూ.1 లక్ష వరకు, జీటా CNGపై రూ.90,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వేరియంట్, అర్హతను బట్టి ఈ మొత్తాలు మారవచ్చు.
ఇన్విక్టోపై రూ.95,000 వరకు ఆఫర్
ప్రీమియం ఎంపీవీ మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టోపై రూ.95,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో రూ.50,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బెనిఫిట్, రూ.30,000 లాయల్టీ బోనస్, అర్హత ఉన్న కొనుగోలుదారులకు రూ.15,000 కార్పొరేట్ ఆఫర్ ఉన్నాయి.
ఎక్స్ఎల్6పై రూ.61,000 వరకు బెనిఫిట్స్
మారుతి ఎక్స్ఎల్6 పెట్రోల్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లపై రూ.61,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో నగదు తగ్గింపు, పండుగ బుకింగ్ ఆఫర్, ఎక్స్ఛేంజ్ బెనిఫిట్, అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వంటి అంశాలు ఉంటాయి. CNG వేరియంట్లపై రూ.50,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు.
జిమ్నీపై రూ.35,000 నగదు తగ్గింపు
ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యానికి పేరొందిన మారుతి జిమ్నీపై అన్ని వేరియంట్లకు రూ.35,000 వరకు నగదు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీనికి అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్, లాయల్టీ లేదా కార్పొరేట్ బోనస్లు వర్తించవు.
ఫ్రాంక్స్పై రూ.27,100 వరకు ప్రయోజనాలు
మారుతి ఫ్రాంక్స్లో 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ వేరియంట్లకు గరిష్ఠంగా రూ.27,100 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. 1.2 లీటర్ సాధారణ పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ.22,100 వరకు, CNG వేరియంట్లపై రూ.15,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి. వీటిలో నగదు ప్రయోజనాలు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, ఇతర అర్హత ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు ఉండవచ్చు. అయితే అన్ని వేరియంట్లకు ఒకే మొత్తంలో తగ్గింపు ఉండదు.
ఈ-విటారాతో ఉచిత ఛార్జర్
ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మారుతి ఈ-విటారా కొనుగోలుదారులకు రూ.30,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనంతో పాటు ఉచిత ఛార్జర్, ఇంటి వద్ద ఛార్జర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ కారును తొలిసారి కొనుగోలు చేసేవారికి ఇంటి ఛార్జింగ్ ఏర్పాట్లపై అయ్యే ప్రారంభ ఖర్చును తగ్గించడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఛార్జర్, ఇన్స్టాలేషన్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన షరతులు, ఎక్స్ఛేంజ్ వాహనం వయసు, అర్హతలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
పాత కారు ఉంటే అదనపు ప్రయోజనాలు
పాత కారును మార్చి కొత్త మారుతి కారును కొనుగోలు చేసేవారికి ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు ఉపయోగపడవచ్చు. ఆరు సంవత్సరాల లోపు వయసున్న ఎక్స్ఛేంజ్ వాహనాలకు కొన్ని మోడళ్లపై అదనపు బోనస్ కూడా లభించవచ్చు. పాత మారుతి కారును ఇచ్చి మరో మారుతి కారును కొనుగోలు చేసే ప్రస్తుత కస్టమర్లకు లాయల్టీ ప్రయోజనాలు వర్తించే అవకాశం ఉంది.
15 సంవత్సరాలకు పైబడిన వాహనాలకు స్క్రాపేజ్ పథకం కింద ప్రయోజనాలు లభించవచ్చని ఆఫర్ వివరాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, స్క్రాపేజ్ బోనస్ రెండింటినీ ఒకేసారి పొందడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అర్హత ఉన్న కస్టమర్లు తమకు ఏ ఎంపిక వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతుందో పోల్చి చూడాలి.