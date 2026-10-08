 స్టాక్ మార్కెట్‌లో నష్టాల పరంపర.. | Markets Extend Losses Selling Pressure Weighs on Sensex Nifty | Sakshi
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Stock Market Updates: స్టాక్ మార్కెట్‌లో నష్టాల పరంపర..

Oct 8 2026 9:28 AM | Updated on Oct 8 2026 9:28 AM

Markets Extend Losses Selling Pressure Weighs on Sensex Nifty

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:24 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 71 పాయింట్లు తగ్గి 22,534 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 188 పాయింట్లు నష్టాపోయి 72,448 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.26

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 102.1 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.3 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.22 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.23 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 08-10-2026(time: 09:24 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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