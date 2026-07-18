లెక్సస్ కొత్త కారు.. ధర ఎంతంటే?

ఈఎస్350హెచ్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ విడుదలతో లెక్సస్ ఈఎస్ రేంజ్ మరింత విస్తరించింది. ఈ లేటెస్ట్ కారు ఎక్స్క్విజిట్, లగ్జరీ అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 66.10 లక్షలు, రూ. 71.80 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్).
లెక్సస్ ఈఎస్350హెచ్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ దాని మునుపటి మోడల్ కంటే పరిమాణంలో పెద్దది. పొడవైన వీల్బేస్, పెరిగిన వెడల్పు అన్నీ వాహన వినియోగదారులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఎల్ ఆకారపు లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, సేఫ్ ఎగ్జిట్ అసిస్ట్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ డోర్ లాచ్ వంటివన్నీ ఆకట్టుకుంటాయి. ఇది వైట్ నోవా, సోనిక్ టైటానియం, సోనిక్ క్రోమ్, గ్రాఫైట్ బ్లాక్, సోనిక్ కాపర్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
కొత్త ES350h లోపలి భాగంలో 14.0-అంగుళాల హై-డెఫినిషన్ టచ్స్క్రీన్లో సరికొత్త లెక్సస్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అంతే కాకుండా మరింత సౌకర్యం, వినియోగించడానికి సులభంగా ఉండటం కోసం ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కూడా ఉంది. ఇంజిన్ స్టార్ట్, డోర్ లాక్లు, విండో క్లోజర్, స్లైడ్ రూఫ్ వంటి ముఖ్యమైన ఫంక్షన్లను రిమోట్గా నిర్వహించగల సమగ్రమైన కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి.
ఈఎస్350హెచ్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ 2.5-లీటర్ ఇన్లైన్ 4-సిలిండర్ ఇంజిన్ పొందుతుంది. పీసీయూతో కూడిన కొత్త ఈ యాక్సిల్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ కూడా లభిస్తుంది. కాగా కంపెనీ 5 సంవత్సరాల రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ (RSA), హైబ్రిడ్ బ్యాటరీపై 8 సంవత్సరాలు/200,000 కిలోమీటర్ల వారంటీ ఇస్తుంది.