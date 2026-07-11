 ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్.. రూ.5 లక్షల తక్కువ ధరకు! | Volkswagen Tayron Life Launched at Rs 41.99 Lakh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్.. రూ.5 లక్షల తక్కువ ధరకు!

Jul 11 2026 11:33 AM | Updated on Jul 11 2026 11:38 AM

Volkswagen Tayron Life Launched at Rs 41.99 Lakh

ఫోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా.. టైరాన్ లైనప్‌లో కొంత తక్కువ ధరలో ఉండే ఐదు సీట్ల ఎంట్రీ లెవల్ మోడల్ 'టైరాన్ లైఫ్‌'ను రూ. 41.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో లాంచ్ చేసింది. ఆర్-లైన్ (రూ. 46.99 లక్షల) ధర కంటే రూ. 5 లక్షలు తక్కువ.

టైరాన్ ఆర్-లైన్ ఏడు సీట్ల వాహనం. అయితే టైరాన్ లైఫ్ ఐదు సీట్ల మోడల్. దీని అల్లాయ్ వీల్స్ ఆర్ లైన్ కంటే కొంత చిన్నగా ఉంటాయి. డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ అప్‌హోల్స్టరీ ఉంటుంది. కానీ డోర్, స్టీరింగ్ వీల్‌పై ఉండే 'R' బ్యాడ్జ్‌లు లేవు. ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే.. ఆర్-లైన్‌లోని 15-అంగుళాల డిస్‌ప్లేకు బదులుగా ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్ 12.9-అంగుళాల యూనిట్‌ ఉంది. ముందు సీట్లకు మసాజ్ ఫంక్షన్ లభిస్తుంది. వెనుక లోగోలు, యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటివి ఉన్నాయి.

టైరాన్ లైఫ్ కూడా 2.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజన్‌తో వస్తుంది, ఇది 201bhp పవర్ 320Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 7 స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ లభిస్తుంది. కాబట్టి పనితీరు ఉత్తమంగా ఉంటుంది. ఈ కారును కూడా కంపెనీ కంప్లీట్ బిల్డ్ యూనిట్ (CBU) మార్గం ద్వారా దిగుమతి అవుతుంది.

ఇదీ చదవండి: 2026 టాటా స్టెల్త్ ఎడిషన్స్: ధర, వివరాలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ ‘రక్త చరిత్ర’ రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వింబుల్డ‌న్‌లో దిగ్గ‌జాల సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 3

భీమవరంలో సినీనటి కృతిశెట్టి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

బోనీ కపూర్ కూతురి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌లో సినీ తారల సందడి (ఫోటోలు)

photo 5

యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Shabad Incident Victim Familes Fire On Police 1
Video_icon

Shabad POCSO Case: 6 గురి హత్య వెనుక పోలీసుల హస్తం..!

Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Chandrababu 2
Video_icon

వీడొక ఎదవ.. వాడొక దున్నపోతు.. క్యాబినెట్ లో పనికొచ్చే చర్చలు చేయండి...
Akhil Akkineni And Nagarjuna Emotional At Lenin Success Celebrations 3
Video_icon

హిట్ కొట్టేశాం నాన్న.. తండ్రిని పట్టుకుని ఏడ్చేసిన అఖిల్
Sanju Samson Records Goes Viral 4
Video_icon

వీళ్ల కోసమా వరల్డ్ కప్ హీరోను తీసేసింది.. సోషల్ మీడియాలో రగులుతున్న చర్చ
CP Tarun Joshi Shocking Facts Revealed About Accused Rajkumar 5
Video_icon

నిందితుడు తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పాడంటే..? సీపీ తరుణ్ జోషి షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 