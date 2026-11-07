‘అణు కేంద్రాలపై బాంబులేస్తే ఇవి మింగండి’

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి వస్తున్న తీవ్ర హెచ్చరికలు, దాడుల బెదిరింపుల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఇరాన్పై అమెరికా మరింత దూకుడుగా వ్యవహరించే అవకాశాలున్నాయన్న అనుమానాలతో టెహ్రాన్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇందులో భాగంగా దేశంలోని సున్నితమైన అణు కేంద్రాలు, ముఖ్యంగా పిక్కెక్స్ మౌంటెన్ (Pickaxe Mountain) వంటి కీలక ప్రాంతాల సమీపంలో నివసించే ప్రజలకు అధికారులు యాంటీ రేడియేషన్ (అయోడిన్) మాత్రలను పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించారు.
ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యం
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, ఇతర వివాదాస్పద అంశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘ఇరాన్ దేశంలో మిగిలిన ప్రాంతాలను నాశనం చేయాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. అయితే బహుశా ఆ పరిస్థితి వస్తే చేయాల్సి రావచ్చు. మీకే త్వరలో తెలుస్తుంది’ అంటూ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా, తాము ఏ క్షణంలోనైనా దాడులకు సిద్ధంగా ఉన్నామని అమెరికా సైనిక బలగాలు సంకేతాలు ఇవ్వడంతో ఇరాన్ రక్షణ వలయాన్ని మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తోంది.
అయోడిన్ మాత్రల పంపిణీ ఎందుకు?
అణు ప్రమాదాలు లేదా క్షిపణి దాడుల వేళ రేడియేషన్ ప్రభావం నుంచి మానవ శరీరంలోని థైరాయిడ్ గ్రంథిని రక్షించుకోవడానికి పొటాషియం అయోడిన్ మాత్రలు దోహదపడతాయి. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో అటామిక్ ప్లాంట్ల చుట్టూ రెండు నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ప్రజలను రక్షించేందుకు ఈ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టామని ఇరాన్ అధికార వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి. ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై నమ్మకం లేదని, వారు ఏ క్షణంలోనైనా సైనిక చర్యలకు దిగే ప్రమాదముందని టెహ్రాన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.
పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తత
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు నిలిచిపోవడం, ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర హెచ్చరికలు తీవ్రమవుతుండటంతో ప్రాంతీయ భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఒకవైపు అమెరికా సైన్యం (సెంట్కామ్) వ్యూహాత్మక ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉండగా, మరోవైపు ఇరాన్ పౌరులను అణు ముప్పు నుంచి రక్షించేందుకు అత్యవసర ప్రణాళికలను అమలు చేస్తోంది. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాలను, ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
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