వాషింగ్టన్: ప్రపంచ దేశాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ, వాణిజ్య యుద్ధాలతో ప్రత్యర్థులను దారికి తెస్తానంటూ విరుచుకుపడిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు సొంత దేశ ప్రజలే గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. ప్రపంచ వేదికపై అమెరికా ఆధిపత్యం కోసం దూకుడుగా వ్యవహరించిన ట్రంప్కు.. ఇంటి గడప దగ్గరే ఓటర్లు ఊహించని రాజకీయ దెబ్బ కొట్టారు. అధికారంలోకి వచ్చాక తన విధానాలతో అమెరికాను అగ్రస్థానంలో నిలబెడతానన్న ట్రంప్కు, అదే విధానాలు ఇప్పుడు రాజకీయ సంక్షోభాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి.
2026 మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించి అమెరికా కాంగ్రెస్లోని ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ రెండింటినీ తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంది. దీంతో ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవిలో మిగిలిన రెండేళ్ల పాలనలో ఆయనకు కాంగ్రెస్ నుంచి గట్టి ప్రతిఘటన తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అమెరికా కాంగ్రెస్లోని రెండు సభలపై డెమోక్రాట్లు పట్టు సాధించడం ట్రంప్కు అతిపెద్ద రాజకీయ ఎదురుదెబ్బగా మారింది. సెనేట్లో డెమోక్రాట్లు 54-44 ఆధిక్యాన్ని సాధించగా, ప్రతినిధుల సభలోనూ కనీసం 30 స్థానాలను అదనంగా గెలుచుకున్నారు. రిపబ్లికన్లకు కంచుకోటలుగా భావించే రాష్ట్రాల్లోనూ డెమోక్రాట్లు విజయాలు నమోదు చేయడం ఈ ఎన్నికల ప్రత్యేకత. ట్రంప్కు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రాంతాల్లోనే ఓటర్లు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇవ్వడం అమెరికా రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరలేపింది.
ఇరాన్ యుద్ధమేనా?
ఈ ఓటమికి ఇరాన్తో యుద్ధం, ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా మద్దతు వంటి విదేశాంగ విధానాలు కూడా కారణమయ్యాయి. యుద్ధ పరిణామాలతో ఇంధన ధరలు పెరగడం, అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి నెలకొనడం అమెరికా ప్రజల్లో అసంతృప్తిని పెంచాయి. అయితే ట్రంప్ ఓటమికి యుద్ధం ఒక్కటే కారణం కాదని రాజకీయ విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. అమెరికా ప్రజలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసిన అంశం నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, జీవన వ్యయం, కుటుంబాలపై పెరిగిన ఆర్థిక భారం.
ట్రంప్ టారిఫ్లు!
ట్రంప్ తన రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 'అమెరికా ఫస్ట్' నినాదంతో వాణిజ్య విధానాలను మార్చడం ప్రారంభించారు. 2025 ఏప్రిల్ 2న వివిధ దేశాల నుంచి అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై పరస్పర సుంకాలను ప్రకటించారు. విదేశాలు దశాబ్దాలుగా అమెరికాను దోచుకుంటున్నాయని, దిగుమతులపై సుంకాలు విధించడం ద్వారా అమెరికా పరిశ్రమలకు రక్షణ కల్పిస్తామని ప్రకటించారు. ట్రంప్ వాణిజ్య విధానాల ప్రభావం భారత్పైనా తీవ్రంగా పడింది. భారతీయ వస్తువులపై తొలుత 26 శాతం పరస్పర సుంకాలను ప్రకటించిన అమెరికా తర్వాత దాన్ని 25 శాతానికి సవరించింది. ఆ తర్వాత రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్ల అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మరో 25 శాతం అదనపు సుంకాన్ని విధించింది. దీంతో పలు భారతీయ ఉత్పత్తులపై మొత్తం సుంకాల భారం 50 శాతానికి చేరింది. దీంతో అమెరికా మార్కెట్పై ఆధారపడిన భారతీయ ఎగుమతిదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కానీ ఈ నిర్ణయం ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వలేదని ఆర్థిక పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
అమెరికా ప్రజలు ఓటు వేసే సమయంలో అంతర్జాతీయ రాజకీయాల కంటే తమ కుటుంబ బడ్జెట్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. నిత్యావసర సరుకుల ధరలు, పెట్రోల్ ఖర్చులు, బీమా ప్రీమియాలు, ఇంటి ఖర్చులు, ఇతర అవసరాల కోసం పెరుగుతున్న వ్యయం ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ట్రంప్ విధించిన దిగుమతి సుంకాలు విదేశీ దేశాలకు శిక్షగా మారతాయని ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసినప్పటికీ, వాటి ప్రభావం అమెరికా మార్కెట్లో వస్తువుల ధరలపై పడింది. దీంతో 'అమెరికా ఫస్ట్' నినాదం కంటే 'మా కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి ముందు' అనే ఆలోచన ఓటర్లలో బలపడింది.
భారతీయుల దెబ్బ..
ఇదిలా ఉండగా.. ట్రంప్కు భారతీయ అమెరికన్ల నుంచి గతంలో లభించిన మద్దతులో కొంత భాగం ఇప్పుడు తగ్గినట్లు సర్వేలు సూచిస్తున్నాయి. భారత్పై సుంకాలు, వలస విధానాలు, ఆర్థిక అంశాలపై అసంతృప్తి ఈ మార్పునకు కారణమయ్యాయి. భారతీయ మూలాలున్న నేతలు కూడా అమెరికా రాజకీయాల్లో తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే.. అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయుల ప్రాధాన్యత పెరుగుతున్న వేళ, ట్రంప్కు వ్యతిరేకంగా వారి ఓటింగ్ ధోరణిలో వచ్చిన మార్పు డెమోక్రాట్లకు అనుకూల పరిణామంగా నిలిచింది.
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