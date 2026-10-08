భారత ఐటీ కంపెనీలకు అమెరికా షాక్‌! కార్మిక శాఖ చర్యలు

భారత ఐటీ రంగానికి చెందిన దిగ్గజ సంస్థలకు అమెరికాలో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇన్ఫోసిస్, టాటా, విప్రో, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్, కాగ్నిజెంట్, క్యాప్జెమినితో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్, అడోబ్లను అమెరికా కార్మిక శాఖ పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ (PERM) నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. అమెరికా కార్మిక శాఖ కార్యదర్శి కీత్ సోండర్లింగ్ అక్టోబర్ 8న ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. సస్పెన్షన్కు ప్రధాన కారణంగా పలు సంస్థలపై కొనసాగుతున్న ఫెడరల్ దర్యాప్తులు, హెచ్-1బీ, విదేశీ ఉద్యోగుల నియామక వ్యవస్థ దుర్వినియోగంపై ఉన్న ఆరోపణలను అధికారులు ప్రస్తావించారు.
ఉద్యోగ ఆధారిత గ్రీన్కార్డు పొందే ప్రక్రియలో పీఈఆర్ఎం అనేది కీలక దశ. విదేశీ ఉద్యోగిని శాశ్వతంగా నియమించేందుకు ముందు, ఆ ఉద్యోగానికి తగిన అర్హత కలిగిన అమెరికన్ ఉద్యోగి అందుబాటులో లేడని యజమాని నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం ప్రభావిత కంపెనీలకు సంబంధించి కొత్త పీఈఆర్ఎం దరఖాస్తులను స్వీకరించడంతో పాటు ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తుల ప్రాసెసింగ్ను కూడా నిలిపివేస్తామని సోండర్లింగ్ తెలిపారు.
మైక్రోసాఫ్ట్పై ప్రత్యేక ఆరోపణలు
ఈ సందర్భంగా మైక్రోసాఫ్ట్పై అమెరికా అధికారులు ప్రత్యేకంగా ఆరోపణలు చేశారు. 2025లో కంపెనీ సుమారు 6,000 మంది అమెరికన్ ఉద్యోగులను తొలగించిందని, అదే సమయంలో 6,000కు పైగా హెచ్-1బీ వీసాలకు ఆమోదం పొందిందని సోండర్లింగ్ పేర్కొన్నారు. అలాగే 3,682 పీఈఆర్ఎం దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయని, వాటిలో దాదాపు 1,000 దరఖాస్తులు తొలగించిన అమెరికన్ ఉద్యోగులతో సమానమైన ఉద్యోగాలకు సంబంధించినవని ఆయన ఆరోపించారు.
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా హెచ్-1బీ వ్యవస్థలో అక్రమాలు, దుర్వినియోగం చోటుచేసుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. అమెరికన్ ఉద్యోగులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. మైక్రోసాఫ్ట్తో పాటు అడోబ్పై కూడా పలు ఫెడరల్ దర్యాప్తులు కొనసాగుతున్నందున పీఈఆర్ఎం కార్యక్రమం నుంచి వాటిని సస్పెండ్ చేసినట్లు కార్మిక శాఖ తెలిపింది.
భారత ఐటీ ఉద్యోగులపై ప్రభావం ఎంత?
ఈ నిర్ణయం ముఖ్యంగా అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయ టెక్ నిపుణులపై దృష్టిని పెంచుతోంది. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, విప్రో, హెచ్సీఎల్టెక్, కాగ్నిజెంట్ వంటి సంస్థలు అమెరికాలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులను నియమించుకోవడంతో పాటు, అర్హులైన విదేశీ ఉద్యోగుల కోసం గ్రీన్కార్డు స్పాన్సర్షిప్ ప్రక్రియను కూడా ఉపయోగిస్తున్నాయి. పీఈఆర్ఎంపై సస్పెన్షన్ కొనసాగితే, ఈ కంపెనీల ద్వారా శాశ్వత నివాసం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ఉద్యోగులకు ప్రక్రియ ఆలస్యం కావచ్చు. అయితే ఇప్పటికే మంజూరైన గ్రీన్కార్డులు లేదా హెచ్-1బీ వీసాలు ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతాయని ఈ నిర్ణయం అర్థం కాదు.
ఈ పరిణామానికి ముందు సెప్టెంబర్లోనే కాగ్నిజెంట్కు సంబంధించిన పీఈఆర్ఎం దరఖాస్తులను అమెరికా కార్మిక శాఖ నిలిపివేసింది. ఆ సమయంలో జరిగిన పరిణామాలను విస్తృతమైన వీసా, కార్మిక వ్యవస్థ దర్యాప్తులో భాగంగా అధికారులు వివరించారు. ఇప్పుడు మరిన్ని ప్రధాన ఐటీ సంస్థలను చేర్చడంతో అమెరికాలోని టెక్నాలజీ రంగంలో విదేశీ ఉద్యోగుల నియామకం, హెచ్-1బీ వినియోగం, గ్రీన్కార్డు స్పాన్సర్షిప్పై ప్రభుత్వ పరిశీలన మరింత కఠినమయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.