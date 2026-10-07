 మార్కెట్లలో అమ్మకాల సెగ | Indian Stock Market Today Updates On Oct 7th 2026, Sensex Nifty Fall As Investors Turn Cautious, Check Details Inside | Sakshi
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Stock Market Updates: మార్కెట్లలో అమ్మకాల సెగ

Oct 7 2026 9:42 AM | Updated on Oct 7 2026 10:31 AM

Indian Stock Market Today Sensex Nifty Fall as Investors Turn Cautious

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:39 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 178 పాయింట్లు తగ్గి 22,597 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 486 పాయింట్లు నష్టాపోయి 72,573 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.06

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 101.4 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.3 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.58 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.45 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 07-10-2026(time: 09:39 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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